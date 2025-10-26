Nepritaria Nedzinsko siūlomam istorinių automobilių amžiaus ilginimui

Šiuo metu istoriniu automobilis gali būti pripažintas, jeigu yra sulaukęs 30 metų.
Seimas kovą po pateikimo pritarė socialdemokrato Antano Nedzinsko ir grupės parlamentarų pateiktiems įstatymų pakeitimams, kuriais, be kita ko, taip pat numatoma atsisakyti nustatymo, kad automobilio modelis turi būti nebegaminamas mažiausiai 15 metų.
„Regitros“ BNS pateikti duomenys rodo, kad Lietuvoje iš viso užregistruoti 2683 automobiliai su istoriniais numeriais. Iš jų 1531 transporto priemonė pagaminta po 1985-ųjų. Tai reiškia, kad jei toks įstatymas būtų priimtas dar šiemet, minėti automobiliai prarastų savo statusą.
Pasak A. Nedzinsko, skirtingos šalys skirtingai skaičiuoja, nuo kada automobilį galima laikyti istoriniu, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje tai 40 , Estijoje – 35, Čekijoje – 50 metų.
Vyriausybės išvadą parengusi Susisiekimo ministerija iš esmės pritaria parlamentarų siekiui pakeisti istorinės motorinės transporto priemonės apibrėžimą, kad tai atspindėtų istorinę vertę, o istoriniai automobiliai nebūtų kasdienio naudojimo transporto priemonė.
Jos dažniausiai yra taršesnės, triukšmingesnės ir mažiau saugios.
Visgi A. Nedzinsko ir kolegų įstatymo pakeitimams ministerija prieštarauja.
Anot jos, 30 metų riba nustatyta europinėse direktyvose, siūlomas projektas stokoja „objektyvių ir teisinių vertinimų“, kodėl terminas turėtų būti padidintas būtent iki 40 metų.
Ministerijos teigimu, pataisų autoriai taip pat nepaaiškina, kodėl siūloma atsisakyti reikalavimo, kad modeliai turėtų būti nebegaminami mažiausiai 15 metų.
Parlamentarai taip pat siūlė nustatyti, kad važiuojant istorinėmis motorinėmis transporto priemonėmis kelių naudotojo mokestis nemokamas už naudojimąsi magistraliniais keliais.
Pasak ministerijos, toks pakeitimas turėtų neigiamų pasekmių kelių tinklo gerinimui.
„Daugelis istorinių motorinių transporto priemonių nėra pritaikytos šiuolaikiniams aplinkosaugos reikalavimams – jos dažniausiai yra taršesnės, triukšmingesnės ir mažiau saugios. Taikant kelių naudotojo mokestį ir istorinių motorinių transporto priemonių valdytojams, pastarieji bus skatinami naudoti šias transporto priemones tik išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, parodose, paraduose ar kituose kultūriniuose renginiuose, o ne kasdieniam važinėjimui“, – sako ministerija.
