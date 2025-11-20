Kasčiūnas: dar vienas skandalas lygioje vietoje

Anot jo, opozicija bandė padėti valdantiesiems „išsaugot garbės likučius“, tačiau balsų vis tiek pritrūko.
„Sugebėt taip šaudyt sau į kojas, na, čia yra kažkoks jau turbūt aukštasis pilotažas“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė L. Kasčiūnas.
„Socdemai su „Nemuno aušra“ ir toliau tame purve maudosi ir kalbėti apie kažkokį skaidrumo standartą, užbaigtą puslapį, užversti jį... Nėra apie ką kalbėt, jie nenori to padaryt. (...) Mes tikrai opozicija visi balsavom, kiek jau mūsų buvo salėje, bet, žinot, didžioji frakcija gali srautus reguliuodama kažkur tai padaryt taip, kad dviejų, trijų balsų pritrūktų“, – kalbėjo parlamentaras.
Konservatorių lyderio teigimu, ši situacija tėra „dar vienas skandalas lygioje vietoje“.
BNS rašė, kad parlamentas ketvirtadienį neleido prokurorams baudžiamojon atsakomybėn patraukti A. Nedzinsko vadinamojoje čekiukų byloje.
Už tai balsavo 69 Seimo nariai, prieš buvo trys, susilaikė devyni politikai.
Norint panaikinti parlamentaro teisinį imunitetą, už tai turėjo balsuoti ne mažiau kaip 71 Seimo narys iš 141.
60 Seimo narių nedalyvavo balsuojant dėl A. Nedzinsko teisinės neliečiamybės panaikinimo. Daugiausia – 22 – tokių buvo valdančiojoje Socialdemokratų partijos frakcijoje. Taip pat nebalsavo dešimt demokratų, devyni „aušriečiai“, po šešis „valstiečius“ ir konservatorius, keturi liberalai.
Konstitucija numato, kad Seimo narys be parlamento sutikimo negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
Prokurorai norėjo A. Nedzinskui pateikti įtarimus dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir turto pasisavinimo, nes jis būdamas Trakų savivaldybės tarybos nariu 2020–2023 metais galimai suklastojo aštuonis dokumentus ir pasisavino per 2 tūkst. eurų.
A. Nedzinskas yra šeštasis Seimo narys, dėl kurių imuniteto naikinimo prokurorė kreipėsi vadinamosiose čekiukų bylose, ir antrasis, kurio neleista patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Seimas yra panaikinęs „čekiukų“ bylose įtarimų sulaukusių socialdemokratų Eugenijaus Sabučio, Tomo Martinaičio, taip pat panaikinta ir Liberalų sąjūdžio atstovo Andriaus Bagdono bei „Nemuno Aušros“ partijai priklausančio Sauliaus Bucevičiaus neliečiamybę.
Prokurorė buvo kreipusis ir dėl socialdemokrato Arūno Dudėno imuniteto, tačiau Seimas neleido patraukti jo baudžiamojon atsakomybėn.
