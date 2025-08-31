Nauja sistema – 170 paslaugų

Vienas portalas
eLTSA – į vieną portalą sujungtos aštuonios skirtingos sistemos, o visas 170 kelių ir geležinkelių paslaugų bus galima užsisakyti elektroniniu būdu.
„Šis pokytis transporto administracinių paslaugų srityje žymi naują etapą. Tai reiškia ne tik popierinių prašymų eros pabaigą kelių ir geležinkelių transporto srityje. Svarbiausia, kad klientui pasiūlysime modernią, patogią ir poreikius atitinkančią informacinę sistemą. Siekėme, kad eLTSA būtų aiški, nereikėtų gaišti laiko sprendžiant dilemą, kaip pateikti reikiamą prašymą“, – sakė LTSA kanclerė Julija Viščinienė.
Nauja informacinė sistema turės didelės teigiamos įtakos klientų patirčiai, atvers naujų galimybių LTSA duomenų analizei, procesus galėsime valdyti efektyviau. 72 proc. prašymų teikiama naudojantis dabar veikiančiais savitarnos kanalais, tačiau tik 71 proc. klientų šią patirtį vertina teigiamai.
Pasak J. Viščinienės, valstybės institucijų informacinės sistemos savo patogumu ir funkcionalumu turi niekuo nesiskirti nuo verslo sukurtų modernių platformų.
„Elektroninė savitarnos erdvė ilgus metus buvo silpniausia LTSA klientų aptarnavimo sritis. Todėl svarbiausias tikslas, kurį kėlėme kurdami sistemą, – patogi ir vartotojui draugiška aplinka“, – tvirtino LTSA kanclerė.
Modernios priemonės
eLTSA technologinius sprendinius įgyvendinusios bendrovės „Asseco Lietuva“ direktoriaus Alberto Šermoko teigimu, sistema leis užtikrinti efektyvesnį, skaidresnį ir kokybiškesnį LTSA veiklos ir duomenų valdymą ir sudarys galimybes teikti viešąsias paslaugas iš vienos bendros sistemos – bus galima iškart visa apimtimi patikrinti ir įvertinti sąlygas, leisiančias greitai priimti sprendimą ir suteikti paslaugą elektroniniu būdu.
eLTSA integruota ir su užsienio šalių valstybės institucijų informacinėmis sistemomis.
„Mūsų įmonei eLTSA sistema buvo labai įdomus uždavinys. Turėdami daugiau nei 20 metų įvairių LTSA kasdienėje veikloje naudojamų sistemų kūrimo ir priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo, tarptautinio bendradarbiavimo užtikrinimo patirties, galėjome įgyvendinti naują projektą, sujungdami visa tai į vieną bendrą visumą kaip naują lanksčią platformą, tam panaudodami modernias technologijas, suteikiančias LTSA naujų priemonių teikiamoms paslaugoms valdyti“, – sakė A. Šermokas.
Naujoji informacinė sistema integruota su kitų Lietuvos ir užsienio šalių valstybės institucijų informacinėmis sistemomis (tarp jų – Europos kelių transporto įmonių registru). Tai atvers daugiau galimybių tarpinstituciniam bendradarbiavimui, nes duomenų mainų technologiniai sprendimai suteikia geresnę duomenų valdyseną, galimybes operatyviau ir detaliau vertinti situacijas.
Platus meniu
eLTSA sistemoje bus galima užsisakyti naujų ir modernizuotų esamų elektroninių administracinių paslaugų, tokių kaip įvairių licencijų, sertifikatų, liudijimų ir kitų dokumentų išdavimo, geležinkelių riedmenų, infrastruktūros registravimo, teisių suteikimo dirbti vairuotoju.
Klientai elektroninėmis priemonėmis bus proaktyviai informuojami apie administracinės paslaugos eigą. Baigiantis dokumento galiojimui informacinė sistema automatiškai išsiųs priminimą pratęsti galiojimą arba užsisakyti naują dokumentą. Paslaugos gavėjas nuotoliniu būdu pats galės informuoti LTSA apie neveikiantį, prarastą ar jau nebereikalingą jam anksčiau išduotą dokumentą.
Norintys Lietuvoje pradėti arba jau vykdantys su kelių transportu susijusią veiklą internetu naujoje sistemoje galės gauti reikiamą informaciją apie teikiamas paslaugas ir anglų kalba.
eLTSA sukurta įgyvendinus projektą „Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemos sukūrimas“. 4,1 mln. eurų vertės projektas finansuotas ES struktūrinių fondų (daugiau kaip 3,5 mln. eurų) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (beveik 630 tūkst. eurų) lėšomis.
