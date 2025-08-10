Muitų audra baugina ne visus

Lanksti BMW veikla
„Bayerische Motoren Werke AG“ (BMW) patvirtino prognozes 2025 m., nepaisant antrojo ketvirčio pelno kritimo trečdaliu – iš dalies dėl JAV muitmuitųų, tačiau pabrėžė, kad dėl didelių gamybos padalinių Amerikoje pajėgi atlaikyti muitų audrą.
„Mūsų svoris JAV rinkoje padeda apriboti muitų poveikį, – teigė BMW finansų vadovas Walteris Mertlas. – Mes išsiskiriame automobilių pramonėje labai lanksčia veikla. Ši stipri strateginė pozicija leidžia mums greitai prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų.“
Didžiausia BMW gamykla pasaulyje yra JAV, Pietų Karolinoje, kur kasmet pagaminama 400 tūkst. transporto priemonių.
BMW pabrėžė, kad pajėgi atlaikyti JAV taikomų muitų audrą.
Bendrovė pranešė balandžio–birželio mėnesiais realizavusi 621,5 tūkst. BMW, „Mini“ ir „Rolls-Royce“ automobilių – 0,4 proc. daugiau nei prieš metus. Visų pardavimų elektromobilių dalis paaugo nuo 17,4 proc. iki 17,9 proc.
Tikisi kuklesnių pajamų
„Mercedes-Benz AG“ lengvųjų automobilių pardavimai pasaulyje mažėjo 9 proc., tačiau elektrinių didėjo 4 proc. Krovininių automobilių šiemet balandį–birželį parduota 10 proc. mažiau.
Kompanija pabrėžė, kad, įvertinus naują JAV muitų politiką, planuoja reikšmingą pajamų ir lengvųjų automobilių pardavimų sumažėjimą šiais metais.
„Volkswagen“ grupei priklausančios „Audi“ automobilių per šešis šių metų mėnesius pasaulyje parduota 794,1 tūkst. – 5,9 proc. mažiau nei tuo pat metu pernai, bet vien tik elektromobilių pardavimai išaugo 32,3 proc. Bendri pristatymai užsakovams Europoje augo 0,8 proc., mažėjo Kinijoje (10,3 proc.) ir JAV (11,6 proc.).
„Audi“ apkarpė 2025 m. pajamų prognozę nuo 67,5–72,5 mlrd. eurų iki 65–70 mlrd. eurų, sprendimą paaiškinusi JAV importo muitų padidinimu ir išlaidomis persitvarkymui.
„Ferrari“ nestresuoja
„Naujų JAV importo muitų ES pagamintiems automobiliams įvedimas reikšmingo poveikio mūsų pardavimams neturėjo“, – pažymėjo Šiaurės Italijos Maranelo mieste įsikūrusi „Ferrari“.
Bendrovė nurodė, kad antrojo metų ketvirčio pardavimų pajamos didėjo 4 proc., iki 1,787 mlrd. eurų, o grynasis pelnas – 3 proc., iki 425 mln. eurų.
Balandžio–birželio mėnesiais užsakovams pristatyti 3 494 automobiliai – dešimčia automobilių daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, o labiausiai paklausūs buvo „296 GTS“, „Purosangue“ ir „Roma Spider“ modeliai.
„Ferrari“ tikisi pajamas 2025-aisiais padidinti iki mažiausiai 7 mlrd. eurų, planuoja didesnį pelningumą.
Naujausi komentarai