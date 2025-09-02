LTG pradeda įgyvendinti pilotinį projektą

Kaip pranešė įmonė, pagrindinė šio pilotinio projekto priemonė – Vengrijos gamintojo įranga „SIREN7“, kuri jau išbandyta Lenkijos geležinkelių keleivių vežimo įmonės „PKP Intercity“ traukiniuose.
„Susidūrimai su laukiniais gyvūnais, ypač stambiais, turi rimtų padarinių tiek gamtai, tiek mūsų veiklai. Todėl nuolat ieškome sprendimų, kad geležinkeliai būtų saugūs visiems – ir žmonėms, ir gyvūnams. Šie nedideli švilpukai – puikus pavyzdys, kaip apgalvoti technologiniai sprendimai gali prie to prisidėti“, – pranešime spaudai teigė LTG grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas.
Prieš pradedant metus truksiantį pilnos apimties projektą, ši sistema dvi savaites buvo bandoma keleiviniame traukinyje ir magistraliniame lokomotyve. Teigiama, jog jokių neigiamų padarinių nepastebėta, o pasak mašinistų, laukiniai gyvūnai greičiau reaguoja ir pasišalina nuo bėgių.
Lietuvos geležinkelių infrastruktūros tinkle kasmet fiksuojama susidūrimų su laukiniais gyvūnais. Pasak LTG, tokie incidentai kelia ne tik aplinkosauginių ir etinių iššūkių, bet ir lemia eismo trikdžius bei reikšmingus finansinius nuostolius.
Atsižvelgus į užsienio šalių geležinkelių bendrovių patirtį, nustatyta, jog garso ir vizualinės atgrasymo priemonės gali sumažinti susidūrimų su laukiniais gyvūnais atvejų 85–93 procentais.
Kaip teigia įmonė, nors visiškai eliminuoti susidūrimų rizikos šiuo metu neįmanoma, tikimasi įvertinti pasirinktos garsinės priemonės veiksmingumą.
Pasak LTG, šios iniciatyvos taip pat tiesiogiai atitinka Jungtinių Tautų Biologinės Įvairovės konferencijos ir Europos Komisijos nustatytus tikslus.
Galutiniai pilotinio projekto rezultatai bus vertinami 2026 metų antroje pusėje.
