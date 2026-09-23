Ką šiandien veikia legendiniai „Top Gear“ vedėjai?

Laida „Top Gear“ pasirodė 2002 m., buvo išleisti net 33 laidos sezonai. Laidos centre – Jeremy Clarkson, Richard Hammond ir James May.
Didžiulio pasisekimo sulaukusi BBC laida baigėsi rūgščiai, mat dėl nesutarimų su prodiuseriu J. Clarkson pastarajam smogė ir buvo atleistas. Iš solidarumo su ilgalaikiu draugu, laidą paliko ir kiti du vedėjai.
Šie trys bičiuliai neliko be darbo. 2016 m. pasirodė „The Grand Tour“ laida apie automobilius, prieinama „Amazon Video“ platformoje. Deja, šios laidos pasirodė tik penki sezonai, mat vyrukai nusprendė, kad jau metas pailsėti ir užsiimti savais projektais.
„Clarkson‘s farm“
Kas galėtų patikėti, kad nuo automobilių galima pereiti prie ūkininkavimo? Būtent to ir griebėsi J. Clarkson. Laida pasirodė 2021 m. ir tebesitęsia. Šiuo metu išėję penki sezonai.
Verta atkreipti dėmesį į šią laidą, ypač jei jus ankstesnėse laidose domino ne tiek automobiliai, kiek trijų vyrukų kvailionės. Nors šioje laidoje trijulės nebėra, tačiau retkarčiais jie pasirodo ir pagelbėja J. Clarkson su fermos darbais (R. Hammond užsiėmė traktoriaus poliravimu, J. May patarinėjo dėl baro atidarymo).
„The Royal Oak“
Po sėkmingų laidų, J. May nusprendė pailsėti nuo televizijos ir daugiau laiko leisti namuose, užsiimti savais hobiais. Tiesa, jį dar galima pamatyti „Youtube“ platformoje, asmeniniame kanale „James May‘s Planet Gin“, kur jis kelia įvairų turinį: ragauja gėrimus, pristato automobilius, keliauja.
Vyras taip pat įkūrė savo barą „The Royal Oak“, turi savo džino prekės ženklą.
„Drive Tribe“
R. Hammond negalėjo apsieiti be automobilių savo gyvenime, tad ėmėsi plėtoti „Drive Tribe“ kanalą „Youtube“ platformoje. Ten jis daro automobilių apžvalgas, eksperimentus, kartais pasirodo ir seni bičiuliai.
Vyriškis taip pat ėmėsi įvairių hobių: plaukiojimo gamtoje, bėgiojimo. Nuo 2021 m. pradėjo laidą „Richard Hammond‘s Workshop“, kur savo dirbtuvėse „The Smallest Cog“ restauruoja ir taiso klasikinius automobilius.
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