Jubiliejinį sezoną užbaigs rudenį

Sėkmingas revanšas
Tarp vyrų pergalę šventė daugkartinis šalies ir šių varžybų čempionas Eimantas Gudiškis.
„Colibri Cycling“ komandos atstovas pernai Druskininkuose liko antras, finišo tiesiojoje pralaimėjęs Domui Manikui. Šįmet dviratininkai susikeitė vietomis ant apdovanojimų pakylos.
E. Gudiškis trijų ratų MTB (kalnų dviračių) distanciją (70 km) įveikė per 2 val. 27 min. 45 sek. ir antrą vietą užėmusį D. Maniką („RealBean.eu“) pranoko 3 min. 45 sek. Pastarasis vos sekunde aplenkė Europos jaunimo dviračių kroso čempionate žibėjusį 16-metį Jokūbą Dabušinską („Bernatonio dviračių akademija“).
„Iš pradžių atitrūkome šešiese, antrą ratą likome trise. Nusprendžiau nelaukti trečio rato ir dar kartelį pabandžiau patikrinti varžovus. Paspaudžiau pirmyn, nes norėjau revanšuotis už 2025-uosius ir grįžti ant aukščiausio prizininkų laiptelio“, – komentavo E. Gudiškis.
Prieš kiek daugiau nei dvi savaites dviratininkas sėkmingai dalyvavo didžiausiose Baltijos šalyse plento dviračių lenktynėse „Tour of Lithuania“ – tris etapus užbaigė pajėgiausiųjų septynetuose.
„MTB yra ta rungtis, kuri šiuo metu labiausiai nustumta į šalį. Pagrindas turbūt – plentas ir žvyrkelis, nes šių varžybų tiesiog daugiau. Visada smagu pakeisti disciplinas – išlieki motyvuotas, iš skirtingų sričių pasiimi kažką papildomai ir gali būti gana universalus dviratininkas“, – sakė E. Gudiškis.
Kai lyja, nemėgstu minti lauke – tingiu vėliau plauti dviratį.
Užtikrinta pergalė
Moterų 46,6 km varžybas laimėjo orientacininkė Justė Umbrasaitė („Top Team Cycling / Instinktas-Vilimeksas“) – 1 val. 53 min. 43 sek.
Antra finišavo 11 min. 7 sek. atsilikusi „Sostinės sporto centro“ atstovė Gabrielė Tunkevičiūtė, trečioji – 12 min. 36 sek. nugalėtojai pralaimėjusi Agnė Styrienė („Dviratai-Daistatus“).
„Užsiregistravau likus 12 minučių iki paraiškų pateikimo pabaigos. Sprendimas buvo truputį spontaniškas, maniau, kad gal bus prastas oras, nes kai lyja, nemėgstu minti lauke – tingiu vėliau plauti dviratį ir mieliau einu pabėgioti, – juokavo J. Umbrasaitė. – Pastarąjį kartą šiose varžybose startavau prieš trejus metus. Buvau pamiršusi, ką reiškia važiuoti tokiu greičiu. Orientavimosi sporto Europos čempionatuose yra masinio starto, estafečių rungtys, bet trunka daug trumpiau negu čia. Pulsas mušė 200, bet pakentėjau ir patiko.“
Programoje – važiavimas žvyrkeliu
Pirmą kartą į „Dviračių maratonų“ taurės programą buvo įtraukta važiavimo žvyrkeliu disciplina. 83 km greičiausiai įveikė Elijus Čivilis („Top Cycling Team“) – per 2 val. 38 min. 08,3 sek.
Antras buvo Paulius Sanajevas – 2 val. 47 min. 14,0 sek., trečioje vietoje liko Martynas Tomkus („Instinktas-Vilimeksas“) – 2 val. 48 min. 54,9 sek.
„Trasa – nuostabi, šis kraštas išskirtinis dėl savo smėlingų vietovių. Atitrūkome keturiese, atsirado galimybė atakuoti, pabandžiau ir pamačiau, kad varžovams nesiseka manęs pavyti. Tad nusprendžiau nuo 60 km važiuoti vienas“, – pasakojo E. Čivilis.
Dviratininkas daugelį metų dalyvaudavo MTB varžybose, bet šįkart nusprendė išbandyti jėgas žvyrkelio lenktynėse. Pasak jo, ši disciplina šiuo metu pasaulyje išgyvena pakilimą.
„Lietuvoje tai liudija ir dviračių pardavimų rezultatai – vienintelis augantis segmentas yra žvyrkelio (angl. gravel) dviračiai“, – teigė E. Čivilis.
Antras „Dviračių maratonų“ varžybų etapas numatytas rugpjūčio 9-ąją Ignalinoje, trečias – rugsėjį Vilniuje.
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