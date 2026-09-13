Deklaruoti internetu bus 20 proc. pigiau

Iki šiol internetu deklaracijas buvo galima pateikti nemokamai, o padalinyje 4,20 euro mokestis buvo taikomas tik įgijimo deklaravimui. Nuo spalio visų deklaravimo paslaugų kaina internetu bus po 3,36 euro, o padalinyje – po 4,20 euro.
Kaip ir iki šiol, nemokamai bus teikiamos sunaikinimo deklaracijos ir tam tikros paslaugos, susijusios su transporto priemonių perdavimu Ukrainai humanitariniais tikslais. Tai apima laikiną transporto priemonių registraciją, laikiną valstybinių numerio ženklų išdavimą ir nuosavybės teisės deklaravimą, kai transporto priemonės perduodamos Ukrainai per valstybės ar savivaldybių įstaigas.
Transporto priemonių savininkų apskaitos sistema Lietuvoje pradėjo veikti 2021 m. Ji buvo sukurta kaip viena iš kovos su šešėline automobilių prekyba priemonių, leidžianti užtikrinti transporto priemonės nuosavybės grandinės atsekamumą, nustatyti tikruosius jos savininkus ir mažinti mokestinių prievolių vengimo riziką.
„Regitra“ įgyvendina reikšmingus savitarnos pokyčius.
Šiandien kiekviena Lietuvoje esanti transporto priemonė turi turėti unikalų savininko deklaravimo kodą, o pasikeitus jos savininkui, įsigijimą ir perleidimą turi deklaruoti abi sandorio šalys.
Keičiant kainodarą siekiama užtikrinti ne tik pačių elektroninių paslaugų veikimą, bet ir jų tolesnį vystymą ir atnaujinimą. „Regitra“ šiuo metu įgyvendina reikšmingus savitarnos pokyčius.
Šiemet į naują, klientams paprastesnę ir patogesnę savitarną bus perkeltos vairuotojo pažymėjimų užsakymo paslaugos. Kitąmet planuojama atnaujinti nuosavybės deklaravimo, transporto priemonių registracijos paslaugas skaitmeninėje erdvėje.
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