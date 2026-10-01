 Eurostatas: būsto kainų augimas Lietuvoje šiemet – vienas didžiausių ES

Eurostatas: būsto kainų augimas Lietuvoje šiemet – vienas didžiausių ES

2026-10-01 12:22
BNS inf.

Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių ES, skelbia Eurostatas.

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<span>Eurostatas: būsto kainų augimas Lietuvoje šiemet – vienas didžiausių ES</span>
Eurostatas: būsto kainų augimas Lietuvoje šiemet – vienas didžiausių ES / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

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Balandį–birželį, palyginti su tuo pačiu laiku 2025 metais, būstas Lietuvoje pabrango 14,3 procento. Labiau jis brango tik Bulgarijoje (15,5 proc.) ir Portugalijoje (16,5 proc.), rodo ketvirtadienį paskelbti duomenys.

Estijoje per metus būstas pabrango 5,8 proc., Latvijoje – 11,4 procento.

Per ketvirtį – antrąjį, palyginti su pirmuoju – būsto kainos Lietuvoje išaugo 5 proc. – daugiausiai ES. Latvijoje jos augo 3,9 proc., o Estijoje – 3,5 procento.

Visoje ES būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7 proc., per ketvirtį – 1,2 procento.

Šiame straipsnyje:
NT
būsto kaina
būsto rinka
būsto kainų augimas

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