Eurostatas: būsto kainų augimas Lietuvoje šiemet – vienas didžiausių ES

Balandį–birželį, palyginti su tuo pačiu laiku 2025 metais, būstas Lietuvoje pabrango 14,3 procento. Labiau jis brango tik Bulgarijoje (15,5 proc.) ir Portugalijoje (16,5 proc.), rodo ketvirtadienį paskelbti duomenys.
Estijoje per metus būstas pabrango 5,8 proc., Latvijoje – 11,4 procento.
Per ketvirtį – antrąjį, palyginti su pirmuoju – būsto kainos Lietuvoje išaugo 5 proc. – daugiausiai ES. Latvijoje jos augo 3,9 proc., o Estijoje – 3,5 procento.
Visoje ES būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7 proc., per ketvirtį – 1,2 procento.
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