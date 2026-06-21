Dėl vis brangstančio būsto – siūlymas

Vilnietis Martynas su žmona vestuves atšoko prieš tris savaites, jau augina beveik 2 metų sūnų ir ieško šeimai tinkamo didesnio būsto.
„Šiaip sunkoka. Šiuo metu stato mažesnius butus, tad didesnių rinkoje labai mažai, o norisi vis tiek naujesnį pirkti, tai taip – reikia pasistengti, paieškoti“, – sakė vilnietis Martynas.
Norisi erdvesnio būsto mieste, kad būtų arčiau darželiai, o tam jau reikia ir didesnio pradinio įnašo.
„Kol vaiko nebuvo, tai atrodė, kad lengvai pasitaupysime. Atsirado vaikas, tai jau taip reikia pasitempti“, – teigė M. Martynas.
Gintarė būstą įsigijo prieš ketverius metus ir džiaugiasi, kad nelaukė ilgiau.
„Jeigu šiuo metu kauptume pradiniam įnašui, būtų labai sunku“, – sakė vilnietė Gintarė.
Ji sako, kad dabar norimo dydžio būsto tiesiog neįpirktų.
„Rinkos kainos NT dabar tikrai daug didesnės. Ir gal jei sukauptume panašų pradinį įnašą, kokį sukaupėme tada, tai dabar ne daug ką galėtume įsigyti“, – teigė Gintarė.
Kitoms būstą turinčioms šeimoms norėtųsi didesnio, tačiau vėlgi – nebeįperka.
„Mums yra per brangu. Su mūsų dydžio šeimai per brangu, arba nėra tokios tinkamos pasiūlos aplinkui“, – sakė moteris.
Mums yra per brangu. Su mūsų dydžio šeimai per brangu, arba nėra tokios tinkamos pasiūlos aplinkui.
Nekilnojamojo turto brokeris aprodė butą sostinėje, kurį norėjo nupirkti daug jaunų šeimų.
„50 kvadratinių metrų, dviejų kambarių butas Lazdynų rajone, renovuotame name“, – sakė brokeris Arūnas Pranevičius.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Pradinė tokio buto kaina buvo 160 tūkst. eurų.
„Per dvi dienas turėjau 14 apžiūrų, net ir kaina pakilo nuo pradinės, vyko toks vadinamasis mini aukcionas, nes buvo trys norintys jį pirkti“, – pasakojo A. Pranevičius.
Tai senos statybos namas, tačiau bute padarytas remontas.
„Pakankamai gero stovio. Realiai žmonės gali ateiti ir iš karto gyventi be kažkokių didelių investicijų. Tokie butai ir labiausiai traukia jaunus žmones, jaunas šeimas“, – teigė A. Pranevičius.
Tačiau ir brokeris pastebi, kad jaunoms šeimoms norimą būstą kasmet įpirkti vis sunkiau.
„Kažkur ieško būdų, kaip galbūt tėvai, seneliai prisideda prie to pradinio įnašo. Su juo nėra lengva iš esmės“, – sakė A. Pranevičius.
Todėl opoziciniai konservatoriai sako, kad reikia padėti jaunoms šeimoms padengti dalį pradinio įnašo, ir teikia pasiūlymą.
„Kad valstybė skirtų paramą pradinio įnašo daliai, kurią reikėtų grąžinti tik po 5–8 metų, kad būtų galima iš karto pirkti būstą, o ne daugybę metų taupyti įnašui, tuo pačiu mokant nuomą, kas turbūt yra tikrai sudėtinga“, – sakė buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė.
Pažymima, kad tai nebūtų parama iš biudžeto – vėliau valstybės pradiniam įnašui skirtą sumą reikėtų grąžinti.
„Žmonėms tos palūkanos būtų fiksuotos, prognozuojamos ir tam tikros lengvatinės, kad būtų galima stabiliai žinoti, kokią dalį reikės grąžinti“, – teigė G. Skaistė.
Finansų ministras konservatorių siūlymą vertina skeptiškai. Esą problema ne per didelis pradinis įnašas, o per maža būsto pasiūla.
„Kad žmonėms būtų lengviau gauti statybos leidimus, kad būtų mažesni reikalavimai tai pačiai statybai, energetiniam efektyvumui ir kitoms sritims. Tada tikrai šią problemą galėtume spręsti efektyviau“, – sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Beje, Lietuvos bankas nuo šių metų rugpjūčio sumažino pradinį įnašą pirmajam būstui nuo 15 iki 10 procentų. Tai jau užkliuvo Tarptautiniam valiutos fondui.
„Jie jau kelia klausimą, ar Lietuvos banko sprendimas sumažinti pradinio įnašo ribą tikrai yra tinkamas dabartinei situacijai. Tai klausimas, kvietimas diskusijai“, – teigė K. Vaitiekūnas.
Skeptiškai į konservatorių siūlymą paskolinti jaunoms šeimoms pradiniam įnašui žiūri ir ekonomistai.
Tai irgi yra švaistūniškumas, kuris finale padės kam? Verslui.
„Tai irgi yra švaistūniškumas, kuris finale padės kam? Verslui. Daugiau niekam kitam. Ir tai nėra tas verslas, kuriam paramos reikėtų“, – sakė ekonomistas Algirdas Bartkus.
Pasak ekonomisto, dabar būstas didžiuosiuose miestuose akivaizdžiai per brangus.
„Finansų ministras yra pasakęs teisingą receptą. Tik jo receptas yra sunkus, ilgas kelias, bet kryptį jis nurodė teisingą“, – teigė A. Bartkus.
Šiuo metu valstybė jaunoms šeimoms, perkančioms pirmąjį būstą regionuose, siūlo 10–15 proc. subsidiją būsto kreditui. Parama išgraibstoma akimirksniu.
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