Kokius langus rinktis namui: plastikinius ar aliuminio?

Kaina – kuris sprendimas pigesnis?
Plastikinių langų Kaune kaina paprastai būna mažesnė nei aliuminio, todėl juos dažnai renkasi tada, kai norima suderinti geras šilumos izoliacijos savybes, estetiką ir racionalų biudžetą. Dėl palankesnės kainos jie išlieka vienu populiariausių pasirinkimų individualiuose namuose ir butuose.
Aliuminio langai dažniausiai būna brangesni, o jų kaina priklauso nuo pasirinktos profilių sistemos, langų matmenų, stiklo paketų ir kitų techninių sprendimų. UAB „Tikri langai“ siūlo skirtingas aliuminio profilių sistemas – nuo paprastesnių variantų iki sprendimų, skirtų aukštiems energinio efektyvumo reikalavimams.
Tiksli tiek plastikinių, tiek aliuminio langų kaina apskaičiuojama individualiai, įvertinus langų dydį, kiekį, pasirinktą profilių sistemą, stiklo paketus ir papildomus sprendimus.
Ilgaamžiškumas ir tvirtumas
Kalbant apie ilgaamžiškumą ir konstrukcijos tvirtumą, pranašumą dažniausiai turi aliuminio langai. Aliuminio profiliai yra standūs, atsparūs deformacijoms ir gerai išlaiko savo formą net esant dideliems temperatūros svyravimams. Tinkamai prižiūrimi aliuminio langai gali tarnauti kelis dešimtmečius, todėl jie dažnai pasirenkami ir įrengiant didesnius langus ar vitrinas, kur konstrukcijos tvirtumas ypač svarbus.
Plastikiniai langai taip pat yra ilgaamžis sprendimas. Kokybiški PVC profiliai dažnai papildomai būna sutvirtinami plieno armuote, kuri padidina konstrukcijos standumą ir padeda išlaikyti lango formą. Vis dėlto jų ilgaamžiškumas priklauso ne tik nuo profilio, bet ir nuo furnitūros, stiklo paketų, montavimo kokybės bei priežiūros.
Apsauga nuo įsilaužimo abiem atvejais priklauso nuo visos lango konstrukcijos – profilio, furnitūros, stiklo paketo ir pasirinktų saugumo sprendimų.
Šilumos izoliacija
Tiek plastikiniai, tiek aliuminio langai gali pasižymėti labai geromis šilumos izoliacijos savybėmis, tačiau galutinis rezultatas priklauso ne vien nuo profilio medžiagos. Svarbi konkreti profilių sistema, stiklo paketas, lango dydis ir montavimo kokybė.
Kokybiški plastikiniai langai yra praktiškas pasirinkimas energetiškai efektyviam namui ir dažniausiai leidžia pasiekti gerą šilumos izoliaciją už palankesnę kainą. Tuo tarpu šiuolaikinės aliuminio sistemos su šilumine pertvara taip pat gali pasiekti itin žemus šilumos perdavimo rodiklius. Pavyzdžiui, Aluprof MB-104 Passive sistemai deklaruojama Uw reikšmė nuo 0,53 W/(m²K), o tam tikros jos versijos yra sertifikuotos pasyviems pastatams.
Priežiūra
Tiek plastikiniai, tiek aliuminio langai nereikalauja sudėtingos priežiūros. Skirtingai nei mediniai langai, jų nereikia periodiškai perdažyti ar papildomai impregnuoti, o dažniausiai pakanka reguliariai nuvalyti profilius ir patikrinti furnitūros būklę.
Plastikinius langus geriausia valyti švelniomis priemonėmis ir vengti abrazyvinių valiklių, kurie gali pažeisti paviršių. Panašiai prižiūrimi ir aliuminio profilio langai – jų dažyti ar specialiai atnaujinti paprastai nereikia, tačiau priežiūros poreikis gali priklausyti nuo paviršiaus apdailos ir aplinkos sąlygų.
Estetika ir dizaino galimybės
Šiuolaikiniai plastikiniai langai turi gerokai daugiau dizaino galimybių nei vien klasikinę baltą spalvą. Galima rinktis įvairius atspalvius, paviršiaus tekstūras ar medieną imituojančią apdailą, todėl juos nesunku priderinti prie skirtingo stiliaus pastatų.
Aliuminio langai ypač vertinami šiuolaikinėje architektūroje dėl siauresnių profilių ir galimybės formuoti didesnius įstiklintus plotus. Profiliams taip pat siūlomas platus spalvų bei apdailos pasirinkimas. Dėl šių savybių aliuminis dažnai pasirenkamas moderniems, minimalistinio dizaino namams, kur svarbus lengvesnis ir vizualiai švaresnis langų vaizdas.
Kada rinktis plastikinius, o kada – aliuminio langus?
Plastikiniai langai tinka daugeliui įprastų projektų – tiek renovuojant būstą, tiek statant naują namą. Jie dažnai pasirenkami dėl gero kainos, šilumos izoliacijos ir priežiūros santykio, todėl yra praktiškas sprendimas, kai svarbu neviršyti numatyto biudžeto.
Aliuminio langus verta svarstyti tuomet, kai projekte yra didesni įstiklinti plotai, norisi siauresnių profilių, didesnio konstrukcijos standumo ar modernesnės architektūrinės išraiškos. Šiuolaikinės aliuminio sistemos taip pat gali pasižymėti labai gerais šilumos izoliacijos rodikliais, tačiau dažniausiai kainuoja daugiau.
Galutinis pasirinkimas priklauso nuo konkretaus projekto, biudžeto, norimo dizaino ir techninių reikalavimų. Todėl geriausia vertinti ne vien profilio medžiagą, o visą lango konstrukciją ir tai, kaip ji atitinka jūsų namo poreikius.
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