Zailskienė: ministerija netiria, kas jos vardu domėjosi kai kurių gyventojų duomenimis

Jūratės Zailskienės teigimu, tyrimas nepradėtas, nes ministerija negavo nukentėjusių asmenų skundų.
„Mes negalime pradėti jokio tyrimo negavę oficialaus prašymo, – ketvirtadienį Seime per Vyriausybės valandą teigė ministrė. – Kai bus gautas užklausimas, bus labai aiškus atsakymas.“
Konservatorius Mindaugas Lingė ministrės klausė, kokiu tikslu ir kas ministerijos vardu galėjo domėtis kai kurių šalies gyventojų duomenimis.
BNS rašė, kad praėjusią savaitę Palangos meras konservatorius Šarūnas Vaitkus paskelbė, kad jo bei žmonos duomenis Registrų centre tikrino SADM, todėl meras teigė dėl to kreipęsis į Generalinę prokuratūrą.
Pasak Š. Vaitkaus, jis gavo Registrų centro informaciją, kad ministerija jo duomenis peržiūrėjo daugiau kaip dešimt kartų.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. Nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą iš Registrų centro.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti per Migracijos departamento darbuotojų paskyras, pasisavintas iš užsienio.
Be to, neseniai skelbta, kad iš Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos pavogti medikų duomenys – sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės teigimu, pasisavinta daugiau nei 62 tūkst. įrašų su specialistų profesine ir kontaktine informacija.
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