Vitaminas D: „Eurovaistinės“ vaistininkė pataria, ką daryti, kad geriau jį pasisavintume

Kaip atpažinti, kad trūksta vitamino D?
„Vitaminas D vadinamas „saulės vitaminu“ ne be priežasties. Organizmas jį gali pasigaminti, kai odą pasiekia ultravioletiniai UVB spinduliai. Nuo rugsėjo iki balandžio Lietuvoje saulės spindulių intensyvumas smarkiai susilpnėja, tad organizmui tampa sunkiau pasigaminti šį vitaminą“, – pasakojo „Eurovaistinės“ vaistininkė T. Gečienė.
Pasak jos, viena dažniausių priežasčių, dėl kurių žmonės rudenį kreipiasi į vaistinę – nuovargis, prastesnė nuotaika ir dažniau puolančios peršalimo ar infekcinės ligos.
„Vitamino D trūkumas gali pasireikšti nusilpusia imunine sistema, nuolatiniu nuovargiu, raumenų ir nugaros skausmais, suprastėjusia nuotaika. Visus šiuos pirmuosius trūkumo simptomus dažniau pastebime būtent šaltuoju sezonu, kai rečiau mėgaujamės saulės spinduliais, o vitamino D atsargos organizme senka“, – sakė „Eurovaistinės“ vaistininkė T. Gečienė.
T. Gečienė pabrėžia, kad ilgalaikis vitamino D trūkumas gali padidinti riziką susirgti tokiomis ligomis kaip osteoporozė ar osteomalacija. Taip pat, nusilpus imuninei sistemai, gali padidėti autoimuninių ligų rizika bei nusilpti raumenys, o visa tai irgi prisideda prie didesnės kaulų lūžių rizikos.
Kaip palaikyti tinkamą vitamino D kiekį visus metus?
„Jei žmogus yra neseniai atliko kraujo tyrimus ir vitamino D trūkumas nebuvo nustatytas, jo kiekį organizme galima palaikyti praturtinant mitybą riebia žuvimi, kiaušiniais, kepenimis. Vis dėlto iš maisto pasisavinama tik nedidelė vitamino D dalis, todėl dažnai gali būti rekomenduojama vartoti maisto papildus, ypač tais atvejais, kai tyrimai parodė trūkumą“, – sakė „Eurovaistinės“ vaistininkė T. Gečienė.
Anot jos, labai svarbu pasirinkti tinkamą vitamino D dozę ir vartoti jį atsakingai – taip, kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas.
„Vitaminą D galima rinktis pagal jo veikimo vienetus, vadinamus TV. Vasarą, jei žmogus daug laiko praleidžia lauke, gali pakakti iki 1000 TV stiprumo vitamino D. Tuo tarpu rudens ir žiemos sezonu suaugusiesiems, kuriems trūkumo nenustatyta, patariama vartoti iki 2000 TV. Jei kraujo tyrimai parodė didelį trūkumą, gydytojas gali paskirti ir vitaminą D, kurio stiprumas siekia 4000 TV“, – sakė „Eurovaistinės“ vaistininkė T. Gečienė.
Vaistininkė T. Gečienė pabrėžia, kad vitaminas D geriausiai pasisavinamas vartojant jį kartu su maistu, kuriame yra riebalų: „Idealu – pusryčių arba pietų metu. Kadangi tai riebaluose tirpus vitaminas, vartojamas tuščiu skrandžiu jis įsisavinamas prasčiau. Be to, rekomenduojama vartoti kasdien tuo pačiu metu, kad organizmas palaikytų stabilų lygį kraujyje.“
