Sužinokite savo savijautos indeksą – atlikite pirmąjį tokį testą Lietuvoje

Vaistinių tinklas „Eurovaistinė“, inicijavęs pirmąjį Lietuvoje Nacionalinį savijautos indekso (NSI) tyrimą, pavertė jį asmeniniu įrankiu visiems žmonėms. Savijautos testą internete sukūrė genetikas, ilgaamžiškumo praktikų Lietuvoje pradininkas dr. Vaidas Dirsė, socialinių mokslų daktarė, vartotojų elgsenos ekspertė, tyrimų agentūros „Hubel“ įkūrėja Eleonora Šeimienė ir „Eurovaistinės“ komanda su E. Laskauskaite. Jis paremtas Nacionalinio savijautos indekso tyrimo klausimynu, tad leis sužinoti savo savijautos indeksą, o ir palyginti rezultatus su Lietuvos gyventojų savijautos lygiu.
„Mūsų kasdienė misija – veikti, kad Lietuvos gyventojai jaustųsi geriau. Todėl pristatydami šį testą sieksime, kad kiekvienas atkreiptų dėmesį į save ir kaip jaučiasi kasdieną. Unikalus rodiklis – Nacionalinis savijautos indeksas – lyg termometras parodo mūsų šalies gyventojų fizinę ir emocinę savijautą bei laimės pojūtį, pateikia faktais grįstus atsakymus, kur mums „skauda“ labiausiai. Tad šio tyrimo pagrindu paruoštas specialus testas taip pat leis greitai ir paprastai pažvelgti į savo savijautą, skatinant rūpintis savimi labiau, kad kiekvieno mūsų gyvenime būtų daugiau“, – sakė Eglė Laskauskaitė, „Eurovaistinės“ farmacinės veiklos vadovė.
Pats NSI sudarytas iš 3 dalių: laimės, fizinės sveikatos ir emocinės sveikatos indeksų. Tai leidžia pažvelgti į savijautą kaip į visumą, o ne tik į pavienes bendro paveikslo dalis, kas buvo daroma iki šiol.
Tyrimas parodė, kad bendras Lietuvos gyventojų NSI siekia 64,1 balo iš 100 – tai reiškia, kad didžioji visuomenės dalis jaučiasi vidutiniškai. Yra žmonių, kurie ryte pabunda žvalūs ir pailsėję, tačiau jų Lietuvoje – vos kas penktas. Nors 63 proc. gyventojų bendrą sveikatą vertina kaip gerą, net 80 proc. per pastarąjį mėnesį dėl sveikatos dirbo mažesniu pajėgumu. Tik 29 proc. miega kokybiškai, o net 28 proc. patiria ryškius emocinius svyravimus. Šie skaičiai apibūdina Lietuvą. Bet kur šioje statistikoje esate jūs?
Apgalvotai atsakius į NSI testo klausimus, vos per kelias minutes galima sužinoti:
- savo emocinės sveikatos indeksą, remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos „WHO-5 Well-Being Index“ (palyginimui, Lietuvoje jis siekia 61,5 balo);
- fizinės sveikatos būklę pagal „Short Form-12 Health Survey“ (SF-12) metodiką (šalies mastu – 64,2 balo);
- subjektyvios gerovės įvertinimą, taikant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos „Life Satisfaction“ indeksą (išvestas vidurkis šalyje – 66 balai),
- ir kiek šiuo metu siekia Jūsų bendras sveikatos indeksas (bendras Lietuvos NSI – 64,1).
„Eurovaistinės“ ekspertės teigimu, atlikus testą, vartotojui bus pateiktos bendrinio pobūdžio rekomendacijos, kurias parengė ilgaamžiškumo ekspertas dr. V. Dirsė bei gydytojas psichoterapeutas Dainius Jakučionis. Jos apima praktiškus patarimus – nuo miego kokybės gerinimo ir fizinio aktyvumo iki streso valdymo būdų ir emocinės gerovės stiprinimo.
„Svarbu pabrėžti, kad šis testas nėra profesionalaus gydytojo konsultacijos pakaitalas. Tai – pirmas žingsnis link geresnės savijautos, savęs pažinimo įrankis, kuris padeda atkreipti dėmesį į sritis, kurioms verta skirti daugiau dėmesio. Jei rezultatai kelia nerimą ar pastebite ilgalaikių sunkumų, visada rekomenduojame kreiptis į sveikatos specialistus. Svarbiausia – priimti sprendimą skirti daugiau dėmesio sau ir nelaukti, kol sveikata „pasitaisys savaime“, – pridūrė E. Laskauskaitė.
Rūpinkitės savo savijauta – emocine ir fizine sveikata – kasdien. Atlikite testą, sužinokite savo savijautos lygį ir kaip jaustis dar geriau. Siekime puikios savijautos kartu!
Testą atlikti galima čia: www.savijautosindeksas.lt.
