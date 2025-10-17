 VERT: Kauno termofikacinė elektrinė turi grąžinti 86 tūkst. eurų

VERT: Kauno termofikacinė elektrinė turi grąžinti 86 tūkst. eurų

2025-10-17 13:03
BNS inf.

Kauno termofikacinė elektrinė (KTE) turi grąžinti 86 tūkst. eurų perteklinių dujų tiekimo saugumo dedamosios pajamų elektros perdavimo įmonei „Litgrid“, nusprendė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).

VERT: Kauno termofikacinė elektrinė turi grąžinti 86 tūkst. eurų
VERT: Kauno termofikacinė elektrinė turi grąžinti 86 tūkst. eurų / Freepik.com nuotr.

Tarybos posėdyje penktadienį nuspręsta, kad KTE 2020–2022 ir 2024 metais iš „Litgrid“ gavo 86 tūkst. eurų daugiau nei elektrinė patyrė kaštų už pasirengimą elektros gamybai naudoti gamtines dujas.

Anot tarybos pranešimo, KTE 86 tūkst. eurų nereguliuojamos veiklos kaštų priskyrė „Litgrid“ kompensuojamoms sąnaudoms, todėl šią sumą turi grąžinti.

Rinkos reguliuotojas liepą atliko neplaninį KTE patikrinimą ir įpareigojo elektrinę perskaičiuoti minėtu laikotarpiu patirtas izoliuoto elektros sistemos darbo paslaugai priskiriamas dujų tiekimo saugumo dedamosios sąnaudas.

Grąžinti lėšas KTE turi per 15 dienų.

Šiame straipsnyje:
Kauno elektrinė
Litgrid
grąžinti pinigus
dujų tiekimas
perteklinis tiekimas
VERT
Termofikacinė elektrinė
nepagrįstos sąnaudos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų