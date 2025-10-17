VERT: Kauno termofikacinė elektrinė turi grąžinti 86 tūkst. eurų

Tarybos posėdyje penktadienį nuspręsta, kad KTE 2020–2022 ir 2024 metais iš „Litgrid“ gavo 86 tūkst. eurų daugiau nei elektrinė patyrė kaštų už pasirengimą elektros gamybai naudoti gamtines dujas.
Anot tarybos pranešimo, KTE 86 tūkst. eurų nereguliuojamos veiklos kaštų priskyrė „Litgrid“ kompensuojamoms sąnaudoms, todėl šią sumą turi grąžinti.
Rinkos reguliuotojas liepą atliko neplaninį KTE patikrinimą ir įpareigojo elektrinę perskaičiuoti minėtu laikotarpiu patirtas izoliuoto elektros sistemos darbo paslaugai priskiriamas dujų tiekimo saugumo dedamosios sąnaudas.
Grąžinti lėšas KTE turi per 15 dienų.
