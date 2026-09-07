„Valenčio“ vadove tapo Lina Šileikienė

Ji rugsėjo 2-ąją pakeitė dvejus metus įmonei vadovavusį Vaidotą Deveikį, netiesiogiai valdantį dalį įmonės akcijų.
Tokį sprendimą birželio 19 dieną priėmė vienintelė įmonės akcininkė „Litnovia“, rodo jos sprendimas, pateiktas Registrų centrui.
„Valenčio“ pajamos pernai siekė 41,1 mln. eurų ir buvo 10,2 proc. didesnės nei užpernai (37,3 mln. eurų), įmonė uždirbo 6,3 mln. eurų grynojo pelno – 21,2 proc. daugiau (5,2 mln. eurų), rodo įmonės ataskaita.
Įmonėje dirba apie 170 darbuotojų, rodo „Sodros“ duomenys.
Vilniuje registruotos įmonės „Valentis“ naudos gavėjai yra du fiziniai asmenys.
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