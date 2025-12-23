Vakarų laivų gamyklos generalinis direktorius sveikina švenčių proga

Ruošiantis žengti per šv. Kalėdų ir Naujųjų slenkstį, noriu nuoširdžiai padėkoti už praeinančius 2025-uosius visiems mūsų įmonių grupės darbuotojams, klientams ir partneriams Lietuvoje, taip pat visame pasaulyje – už tūkstančių jūrmylių ar kilometrų!
Jūrinės inžinerijos jėgą kartu su Jumis nukreipiame į įspūdingus tarptautinius projektus, į mokslo ir verslo bendradarbiavimą, kultūrines iniciatyvas ir kuriame vertę savo miestui, šaliai, pasauliui.
Profesionalai, bendražygiai, piliečiai, klaipėdiečiai – kiekvienas aspektas yra svarbus ir reikšmingas, tačiau visa ko šerdis yra žmogiškumas. Būkime stebuklu, kuris mato savo artimą ir nušviečia aplinkinių gyvenimus. Ramių, jaukių ir prasmingiems tikslams įkvepiančių švenčių!
