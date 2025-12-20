 „Laimės kitokios, ne paveikslėly“

„Laimės kitokios, ne paveikslėly“

2025-12-20 14:00 kauno.diena.lt inf.
Atvirlaiškis. Nuotrauka „Petras Vaičiūnas su žmona Teofilija Vytauto kalne“. 1921 m.
Atvirlaiškis. Nuotrauka „Petras Vaičiūnas su žmona Teofilija Vytauto kalne“. 1921 m. / Iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus rinkinių. Nuoroda: www.limis.lt/valuables/e/805354/759941356. Daugiau suskaitmenintų muziejinių vertybių – Lietuvos muziejų kolekcijų portale www.limis.lt.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

1921 m. žurnalistas, poetas Pranas Vytautas Būdvytis (1900–1975) savo bičiulius Petrą ir Teofiliją Vaičiūnus Kalėdų proga palydi šmaikščiu sveikinimu: „[...] Linkiu Jums laimės kitokios, ne paveikslėly: čia jūs lyg Angelas ir Demonas! […]“ P. ir T. Vaičiūnai – išskirtinė tarpukario Kauno pora. Poetas, dramaturgas Petras Vaičiūnas buvo vienas besiformuojančio profesionalaus lietuvių teatro organizatorių ir vadovų, aktyvus Kauno kultūrinio gyvenimo veikėjas, jo žmona T. Vaičiūnienė – žymi tarpukario Kauno aktorė. Šis trumpas sveikinimas yra iškalbingas to meto kultūros žmonių susirašinėjimo pavyzdys.

Šiame straipsnyje:
sveikinimas
Pranas Vytautas Būdvytis
Petras ir Teofilija Vaičiūnai
Santaka
istorija(santaka)

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų