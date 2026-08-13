 Turto banko EBITDA pirmąjį pusmetį augo iki 6,2 mln. eurų

Turto banko EBITDA pirmąjį pusmetį augo iki 6,2 mln. eurų

2026-08-13 13:20
BNS inf.

Valstybės valdomo Turto banko pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) pirmąjį pusmetį siekė 6,2 mln. eurų ir buvo 6,9 proc. didesnis nei pernai tuo pat metu (5,8 mln. eurų), ketvirtadienį pranešė bankas.

Gintaras Makšimas
Gintaras Makšimas / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

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Banko pajamos per pusmetį siekė 19,3 mln. eurų ir buvo 8,4 proc. didesnės (17,8 mln. eurų).

Aukcionuose pardavus 297 objektus gauta 14,9 mln. eurų pajamų – 31,9 proc. daugiau (11,3 mln. eurų). Įvykusių aukcionų dalis išliko stabili – 53 proc.

„Pirmojo pusmečio rezultatai rodo, kad investicijos į valstybės nekilnojamąjį turtą duoda apčiuopiamą rezultatą – atnaujinome daugiau pastatų, mažiname jų energijos sąnaudas ir kuriame kokybiškesnes darbo sąlygas valstybės institucijoms“, – pranešime teigė Banko generalinis direktorius Gintaras Makšimas.

Be to, bankas šiemet baigė 26 atnaujinimo ir remonto projektus. Pernai tuo pat metu tokių projektų buvo 15.

Šiame straipsnyje:
Turto bankas
EBITDA
pajamos
Gintaras Makšimas

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