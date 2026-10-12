„Telia Lietuva“ planuoja atleisti iki 85 darbuotojų: atskleidė priežastis

Bendrovė taip pat kurs 12 naujų pozicijų, į kurias pirmumo teise galės pretenduoti jos darbuotojai, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pirmadienį pranešė „Telia Lietuva“.
Pasak bendrovės, galutinis atleidžiamų žmonių skaičius priklausys ir nuo to, kiek įspėjimus apie atleidimą gavusių darbuotojų užims naujas pozicijas.
„Telia Lietuvos“ vadovė Giedrė Kaminskaitė-Salters sako, kad neatleidžiant darbuotojų nebūtų galima įgyvendinti įmonės transformacijos siekiamu tempu.
„Lietuvoje dirbame sėkmingai, tačiau galime paprasčiau organizuoti darbą. Todėl peržiūrime savo struktūrą, komandų atsakomybes ir mažiname darbuotojų skaičių“, – pranešime teigė G. Kaminskaitė-Salters.
Anot pranešimo, darbuotojų atleidimas yra didžiausios „Telia Lietuvos“ akcininkės Švedijos „Telia Company“ įmonių grupės veiklos pertvarkos Šiaurės ir Baltijos šalyse dalis – grupė paprastina valdymą, mažina sąnaudas ir siekia didesnio pelningumo. Visose šalyse planuojama atleisti apie 900 darbuotojų.
„Efektyvesnė veikla ir didesnis šalių savarankiškumas turėtų sustiprinti grupės konkurencingumą ir padėti įgyvendinti ambiciją tapti viena pirmaujančių telekomunikacijų bendrovių Europoje“, – teigiama pranešime.
„Telia Lietuva“ ir kitos „Telia Company“ įmonių grupės bendrovės planuoja užbaigti organizacinę pertvarką iki šių metų pabaigos.
Kaip rašė BNS, G. Kaminskaitė-Salters birželį yra teigusi, kad nepaisant darbuotojų mažėjimo „Telia Lietuvos“ pajamos auga, kaštai valdomi, o tai padeda pasiekti dirbtinis intelektas (DI). Tuomet ji sakė, kad kai kurias funkcijas galima visiškai perduoti DI.
Pernai įmonės darbuotojų skaičius sumažėjo 94 iki 1687.
„Telia Lietuvos“ pajamos pirmąjį šių metų pusmetį augo 7,2 proc. ir pasiekė 259,1 mln. eurų, o grynasis pelnas didėjo 14,7 proc. ir siekė 51,3 mln. eurų.
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