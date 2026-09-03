Teismas atmetė „Orlen Lietuvos“ prašymą: „Petrofac“ turtas Lietuvoje nebus areštuotas?

Vilniaus apygardos teismas rugsėjo 2 dieną išnagrinėjęs „Orlen Lietuvos“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo užtikrinant Vilniaus komercinio arbitražo teisme pareikštus reikalavimus jį atmetė, BNS pranešė teismo atstovė Lina Nemeikaitė.
„Teismo vertinimu, ieškovė („Orlen Lietuva“ – BNS) nepateikė pakankamai duomenų, kurie galėtų sudaryti pagrindą spręsti apie grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui ar jo įvykdymo pasunkėjimą“, – komentare BNS teigė L. Nemeikaitė.
Pasak jos, sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
L. Nemeikaitė motyvuodama uždaru bylos nagrinėjimu arbitraže neįvardijo, kokių konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių prašė „Orlen Lietuva“, tačiau BNS remdamasi šaltiniais šią savaitę skelbė, kad įmonė prašė laikinai areštuoti 104 mln. eurų vertės „Petrofac International“ filialo turto.
„Orlen Lietuva“ arbitraže siekia prisiteisti 104 mln. eurų iš buvusios rangovės „Petrofac“, su kuria Lietuvos įmonė pernai nutraukė beveik 1 mlrd. eurų vertės sutartį dėl Mažeikių gamyklos modernizavimo projekto.
Vilniaus komercinio arbitražo teismas BNS teigė negalintis nei patvirtinti, nei paneigti, kad gavo „Orlen Lietuvos“ ieškinį.
Įmonės atstovas Dominykas Jakštas anksčiau BNS nekomentavo šios informacijos.
BNS rašė, kad „Orlen Lietuva“ pernai lapkritį nutraukė sutartį su „Petrofac“ dėl žaliavos likučio konversijos įrenginio statybos šiai dėl finansinių sunkumų nuolat vėluojant atlikti darbus bei laiku neatsiskaitant su Lietuvos subrangovais.
„Petrofac“ subrangovai anksčiau BNS teigė, kad JK rangovė viso projekto metu vėlavo sumokėti už darbą, o 2025 metų spalio pabaigoje jai paskyrus bankroto administratorių mokėjimai buvo sustabdyti. Lietuvos įmonės tikino, kad dėl vėluojančių mokėjimų jos dirba nuostolingai, todėl mažino darbuotojų skaičių ir dirbo minimaliu tempu.
„Orlen Lietuvos“ atstovų teigimu, iki tol buvo atlikta apie 80 proc. visų projekto darbų.
BNS žiniomis, naują rangovą tikimasi išsirinkti artimiausiu metu, o atnaujinti darbus – kitų metų pradžioje.
„Orlen Lietuva“ 641 mln. eurų vertės sutartį su „Petrofac Ltd.“ dėl giluminio naftos perdirbimo įrenginio Mažeikiuose statybos pasirašė 2021 metų spalį. 2023 metų rugpjūtį „Orlen Lietuva“ pranešė, kad investicijos į gamyklos modernizavimą pabrango 45 proc. ir siekia apie 970 mln. eurų.
Lietuvos Vyriausybė gamyklos modernizavimą pernai kovą pripažino strateginės svarbos projektu.
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