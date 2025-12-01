Teismas: 25 tūkst. eurų bauda azartinių lošimų įmonei – pagrįsta

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) lapkričio 26 dieną atmetė bendrovės skundą ir paliko nepakeistą Regionų administracinio teismo lapkričio 7 dienos sprendimą, pranešė LVAT.
Teismas pažymėjo, jog lošimų organizatoriai turi drausti asmeniui, pateikusiam prašymą neleisti lošti, dalyvauti nuotoliniuose lošimuose tam tikrą laiką. „Top Sport“ asmenis tikrindavo registruojantis ir kiekvieną kartą prisijungiant prie savo lošimo anketos (pradedant naują sesiją) neribojo prisijungimo laiko bei nenumatė automatinio atjungimo nuo lošimų.
LVAT atmetė bendrovės argumentus dėl jos kaltės bei nusprendė, jog atsakomybė buvo pritaikyta pagrįstai, o įmonė neįrodė baudos neteisėtumo.
Anot pranešimo, tarnyba atliko neplaninį „Top Sport“ patikrinimą pagal žmogaus skundą – jam pateikus prašymą neleisti lošti ir įtraukus į Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registrą, jis dalyvavo bendrovės nuotoliniuose lošimuose.
Asmuo prie savo paskyros buvo prisijungęs prieš pateikdamas prašymą neleisti jam lošti ir pats neatsijungdamas 23 dienas intensyviai lošė, atliko statymus bei mokėjimus. Tarnyba nusprendė, kad „Top Sport“ pastangos blokuoti jo galimybę lošti buvo nepakankamos.
Naujausi komentarai