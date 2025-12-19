Sudarė išsamiausią Lietuvos finansinių paslaugų žemėlapį: prieinamumą didina naujos paslaugų formos

Naudodamiesi naujuoju žemėlapiu, gyventojai gali greitai pasitikrinti, kur arčiausiai galima gauti reikiamą finansinę paslaugą. Pavyzdžiui, pasižiūrėti, kur yra artimiausias banko ar kredito unijos skyrius. Jų šalyje veikia 210.
Nuolatinių skyrių darbą papildo ir 62 nutolusios kredito unijų kasos – tai mažesni padaliniai regionuose, kuriuose nariai gali įnešti indėlius, gauti paskolas ar tvarkyti kitus kasdienius finansinius reikalus. Tokie taškai ypač svarbūs gyventojams, gyvenantiems toliau nuo pagrindinių kredito unijų būstinių.
Klientus šalies regionuose aptarnauja ir aktyviai plėtojamas SEB banko skyrių, dirbančių kintančiu darbo laiku, tinklas. Šiuo metu veikia jau 12 tokių skyrių vietiniams gyventojams gerai žinomose lokacijose – iš savivaldybių nuomojamose patalpose arba bibliotekose. Jie dirba individualiu grafiku, pavyzdžiui, po dvi dienas per mėnesį.
Naudodamiesi naujuoju žemėlapiu, gyventojai gali greitai pasitikrinti, kur arčiausiai galima gauti reikiamą finansinę paslaugą.
Finansinių paslaugų prieinamumą didina ir „Swedbank“ mobiliosios komandos, kurios pagal poreikį lankosi gyvenvietėse ir įmonėse. Šiais metais jos apsilankė 97 vietovėse, kuriose nėra banko padalinio.
Lietuvoje veikia ir 18 „Swedbank“ savitarnos erdvių, išdėstytų įvairiose šalies savivaldybėse. Jose klientai gali išsiimti ar įnešti grynųjų, peržiūrėti sąskaitos informaciją, atlikti pavedimus bei sumokėti įmokas internetu, o prireikus – telefonu susisiekti su banko konsultantu.
Finansinių paslaugų prieinamumo žemėlapyje matomas ir daugiau kaip 1 100 bankomatų tinklas. Didžiausias jo augimo šuolis įvyko 2022 m., kai buvo įrengta 100 naujų bankomatų.
Įgyvendinus šį projektą, artimiausią grynųjų pinigų prieigos vietą iki 10 km atstumu Lietuvoje pasiekia 91 proc. gyventojų (prieš – 82 proc.), o iki 20 km atstumu – net 99 proc. šalies gyventojų (anksčiau – 95 proc.).
LBA sudarytas interaktyvus žemėlapis taip pat leidžia sužinoti, kur finansines paslaugas gali gauti ir negalią turintys žmonės. Duomenys rodo, kad šiuo metu Lietuvoje yra 558 paslaugų taškai, pritaikyti judėjimo ir 482 – regėjimo negalią turintiems asmenims.
„Iki šiol tokios koncentruotos informacijos apie finansinių paslaugų prieinamumą nebuvo. Reikėdavo ieškoti skirtingų bankų ir kredito unijų interneto svetainėse. Dabar viskas patogiai pateikiama vienoje vietoje. Tai ne tik palengvina kelią ieškantiems konkrečios paslaugos, bet ir padeda susidaryti bendrą vaizdą apie finansinių paslaugų tinklą Lietuvoje, kuris prisitaiko prie žmonių poreikių ir šalies realijų“, – sakė LBA prezidentė dr. Eivilė Čipkutė.
Pasak jos, tiek komerciniai bankai, tiek kredito unijos reaguoja į skirtingus klientų poreikius, pagal kuriuos formuoja teikiamas paslaugas. Tai leidžia suteikti prieinamumą prie finansinių paslaugų skirtingoms visuomenės grupėms. Taip pat ir negalią turintiems žmonėms.
LBA žemėlapyje matyti, kad finansinių paslaugų tinklas dengia beveik visą Lietuvos teritoriją. Be reguliaraus aptarnavimo vietų šiuo metu kol kas yra tik Neringos ir Kalvarijos savivaldybės. Tiesa, pastarojoje veikia savitarnos erdvė.
Susipažinti su finansinių paslaugų žemėlapiu galima apsilankius LBA interneto svetainėje ir pagrindiniame meniu pasirinkus „Žemėlapis“.
Naujausi komentarai