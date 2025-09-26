Stilisto patarimai, kaip susikurti universalią garderobo kapsulę rudeniui

Odinis paltas
„Oda karaliauja kiekvieną rudenį, tačiau šįkart ji grįžta su trenksmu, ypač rudos ar burgundiškos spalvos. Laisvos formos paltas, imituojantis odą, puikiai tiks tiek kuriant klasikinį derinį, tiek ir laisvalaikio komplektą. Be to, lietingoje Lietuvoje jis yra praktiškas drabužis“, – sakė J. Šatas.
Didintas kostiumas
Būtų pravartu šį rudenį įsigyti ir didintą (angl. oversized) kostiumą. Toks kostiumas yra itin praktiškas. Jis puikiai tinka avint ir klasikinę avalynę, ir sportinius batelius. Be to, vilkint tokį kostiumą ir prie jo priderinus aksesuarus, taip pat persiavus grakštesniais bateliais, iš darbo galima keliauti tiesiai į vakarėlį. Ypač prabangiai ir skoningai atrodo dryžuoti kostiumai.
Balti marškiniai
Balti marškiniai yra tikra spintos klasika. „Rudenį jie tampa sluoksniavimo pagrindu – po megztiniu, švarku ar odiniu paltu. Įdomesnė marškinių apykaklė suteikia papildomo žavesio ir leidžia atrodyti išskirtinai net ir vilkint minimalistinį derinį. Be to, kad ir kokį stilių esate pamėgę, balti marškiniai dera prie visko“, – patarė stilistas.
Klasikinis megztinis
Mėgstantiesiems sluoksniuoti drabužius pravartu įsigyti klasikinį megztinį. Rudenį jį galima derinti su vasariškomis suknelėmis ar sijonais, dėvėti kartu su džinsais ar net sportinėmis kelnėmis. Klasikinis megztinis gali tapti ir aksesuaru – užmestas ant pečių, jis ne tik pagyvina švarko ar palto eilutę, bet ir atlieka šaliko funkciją bei šildo vėsiais orais.
Tiesaus kirpimo džinsai aukštesniu liemeniu
„Džinsai dar niekada nebuvo išėję iš mados. Tai – vienas iš universaliausių drabužių, kuris prisitaiko prie aksesuarų. Džinsai šį sezoną – tiesaus kirpimo ir aukštesniu liemeniu. Jei vilkėsite švarką ir avėsite aukštakulnius, su tokiais džinsais atrodysite prabangiai. O štai jei kojas apausite auliniais batais ir apsivilksite didelį paltą, tapsite tikra miesto stileiva“, – sakė J. Šatas.
Loaferiai
Svarstantieji, kuo šį rudenį apauti kojas, pro šalį neprašaus pasirinkę loaferius. Jie tinka vilkint ir kostiumą, ir suknelę, ir laisvalaikio drabužius. Stilistas loaferius rekomenduoja derinti su įvairiomis kojinaitėmis ar pėdkelnėmis ir taip kiekvienam įvaizdžiui suteikti prabangos.
Pasak stilisto J. Šato, kapsulė, suformuota iš tokių daiktų, padeda susikurti rudenišką įvaizdį tiek skubant į darbą, ruošiantis dalyvauti šventėje ar leidžiant stilingą popietę mieste.
„Kad rudens garderobo atnaujinimas būtų įdomesnis, lankytojus, savo rudeniškus pirkinius nusprendusius įsigyti „Megoje“, kviečiame dalyvauti žaidime „Naujos rudens kolekcijos su CROCS“, o stiliaus klausimais – nemokamai pasitarti su Lietuvoje gerai žinomais stilistais. Tikimės, kad taip pasiruošti rudeniui ir susikurti savitą rudenišką stilių bus ne tik smagiau bet ir lengviau“, – sakė prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovas Laimis Binderis.
Žaidimas „Naujos rudens kolekcijos su CROCS“ vyksta iki spalio 31 d. Jame dalyvauti gali pirkėjai, vienu apsipirkimu „Megos“ parduotuvėje, pramogų ar paslaugų vietoje išleidę 50 Eur ar didesnę sumą ir užpildę parduotuvėje gautą žaidimo anketą bei įmetę ją į žaidimo urną centrinėje „Megos“ aikštėje. Iš visų žaidimo dalyvių kasdien renkami net penki laimingieji, kurie apdovanojami 50 Eur vertės CROCS dovanų kuponais. Nemokamos stiliaus konsultacijos vyksta kiekvieną savaitgalį:
-
rugsėjo 27–28 d. čia bus galima pasitarti su Vaida Gudo,
-
spalio 4–5 d. – Gerda Semcina,
-
spalio 11–12 d. Viktorija Šaulyte-Mocke,
-
spalio 17–18 d. – stiliste Oksana,
-
spalio 25–26 d. – Vaida Gudo.
Daugiau informacijos apie naujas rudens kolekcijas, žaidimą ir nemokamas stiliaus konsultacijas galima rasti interneto svetainėje www.mega.lt.
