Piklbolas Lietuvoje auga – Kaune vyks „NT Bergis Kaunas CUP 2025“

Tai ne pirmas tokio tipo turnyras Lietuvoje, tačiau šiemet jis Kaune įgauna naują mastą – daugiau dalyvių, daugiau rėmėjų ir profesionali renginio aplinka. Turnyrą organizuoja Kauno piklbolo klubas, aktyviai dirbantis su sporto bendruomenės auginimu ir piklbolo populiarinimu visoje Lietuvoje. Per kelis metus šis sportas iš mėgėjiškos veiklos pamažu tampa rimta disciplina, o turnyrai jau vyksta įvairiuose šalies miestuose. Renginyje laukiami visi norintys žaisti piklbolą – tiek pradedantieji, tiek pažengę sportininkai. Bus sudaromos skirtingos kategorijos, atsižvelgiant į žaidėjų pasiruošimo lygį, kad kiekvienas turėtų galimybę varžytis sąžiningai ir pagal savo gebėjimus.
Turnyro tikslas – ne tik varžybos, bet ir bendruomenės kūrimas.
Organizatoriai siekia, kad piklbolas taptų prieinamas visiems – nuo vaikų iki senjorų, nuo šeimų iki aukšto lygio sportininkų.
Piklbolas – sparčiai auganti sporto šaka Lietuvoje
Pastaraisiais metais Lietuvoje susiformavo keli aktyvūs piklbolo klubai, atsirado naujos treniruočių erdvės, o turnyruose dalyvauja vis daugiau sportininkų iš skirtingų miestų. Piklbolo patrauklumas slypi paprastume – tai draugiškas, greitas ir azartiškas žaidimas, tinkantis visoms amžiaus grupėms.
„Matome, kad žmonės ieško naujų judėjimo formų ir atranda piklbolą kaip visiems prieinamą sportą. Norime, kad Kaunas taptų vienu iš šio sporto centrų Lietuvoje“, – sakė Kauno piklbolo klubo įkūrėjas Kęstutis Mačiulskis.
Rėmėjai – neatsiejama turnyro sėkmės dalis
Turnyras nebūtų toks stiprus be partnerių ir rėmėjų palaikymo. Šiais metais susibūrė itin platus verslo ir sporto ratas, kuris prisideda prie renginio augimo.
Pagrindinis rėmėjas:
„NT Bergis“ – patikimi statytojai, kuriantys kokybiškus, ilgaamžius šiuolaikiškus namus. Ši bendrovė – tai artimi Kauno piklbolo klubo palaikytojai, padedantys kurti profesionalias sąlygas turnyrui. Tai jau antrasis NT BERGIO remiamas turnyras šiais metais, jų dėka Kauno klubo organizuojami turnyrai gali pasiūlyti profesionalias sąlygas sportininkams.
Strateginis partneris:
„Uniqa“ – jau antrus metus lydi visus svarbiausius piklbolo turnyrus. „Uniqa vanduo“ ir „Uniqa vitamins“ rūpinasi žaidėjų energija ir gaiva viso renginio metu.
Informacinis partneris „Kauno diena“ su Lietuvos piklbolo federacija yra nuo pirmųjų žingsnių Lietuvoje, skleidžiant žinią apie šį sportą.
Rėmėjų komanda:
„Sportland“, „Gym+“, „Vetmarket“, „Dr. Clauder’s“, „Junora“, „Evet.lt“, „Gitoma“, „Clinic DPC“, „Heiga“, AGO, „Valentis“, „Kauno diena“, „Talutti“, „Medžio stilius“, „RedBull“, „Filtrata“, „Unlimited Carrier“, kokteilių baras „Klimas“.
„Tai partneriai, kurie tiki sporto galia ir bendruomenės reikšme. Jų indėlis – ne tik finansinis. Tai pasitikėjimas ir motyvacija judėti pirmyn“, – teigė Kauno piklbolo klubo direktorė Evelina Mačiulskienė.
Rėmėjų įsitraukimas rodo, kad piklbolas Lietuvoje nebėra nišinis sportas. Į jį investuoja skirtingų sektorių verslai, matydami potencialą bendruomenėje, sveikatingume ir judėjimo kultūroje. Dėkojame visiems rėmėjams – jų indėlis leidžia mums kurti kokybišką turnyrą ir svetingą aplinką kiekvienam žaidėjui. Dabar liko svarbiausia dalis – jūsų dalyvavimas. Kviečiame prisijungti prie šio įvykio Kaune ir tapti piklbolo istorijos dalimi.
Naujausi komentarai