„Sodra“: didžiausia išmokėta vidutinė alga rugsėjį – 38,7 tūkst. eurų!

Antroje vietoje buvo krovinių vežimo ir logistikos grupė „Girteka Group“, kurios penkių darbuotojų vidutinis atlyginimas siekė 37,9 tūkst. eurų, trečioje – pasaulinės maisto produktų gamintojos „Bonduelle“ Lenkijos padalinys, Lietuvoje vidutiniškai mokėjęs 34,1 tūkst. eurų.
Viena didžiausių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupių Baltijos šalyse „Akola Group“ 21-am darbuotojui išmokėjo vidutiniškai 25,9 tūkst. eurų, informacinių technologijų bendrovės „Microsoft“ Lietuvos padalinys 13-ai žmonių – 20,9 tūkst. eurų.
„MG grupės“ valdomo holdingo „MG Investment“ keturi darbuotojai rugsėjį vidutiniškai gavo po 18 tūkst. eurų, šeši elektroninių pinigų įstaigoje „Blender Lithuania“ dirbantys žmonės – 16,1 tūkst. eurų, aštuoni sankcionuotos Rusijos kapitalo mineralinio vandens „Borjomi“ prekybos įmonės „IDS Borjomi Europe“ darbuotojai – 15,6 tūkst. eurų.
Informacinių technologijų startuolio „Evergrowth“ devynių darbuotojų atlyginimų vidurkis rugsėjį siekė 13,8 tūkst. eurų, o aukštųjų technologijų įmonių grupės „Teltonika“ įkūrėjo Arvydo Paukščio valdomoje investicijų bendrovėje „AGP Investments“ dirbusių septynių žmonių – 13,6 tūkst. eurų.
Tuo metu didžiausia atlyginimų mediana rugsėjį buvo langų, durų ir fasadų gamybos įmonėje „Megrana fasadai“ su vienu darbuotoju – 9,25 tūkst. eurų.
Toliau rikiavosi informacinių technologijų bendrovė „Cast AI“ (76 darbuotojai) su 8,12 tūkst. eurų, e. parduotuvių paslaugų tiekėja „Shopify Lithuania“ (23) – 8 tūkst. eurų, „Akola Group“ (21) – 7,96 tūkst. eurų, „Orlen Lietuvos“ gamyklos modernizavimo projekto generalinė rangovė „Petrofac International“ (145) – 7,67 tūkst. eurų.
„Akola Group“ agroverslo įmonė „Linas Agro“ 211 darbuotojų mediana siekė 7,56 tūkst. eurų, tarptautinio farmacijos koncerno „Berlin Chemie“ Lietuvos didmeninės vaistų prekybos bendrovės „Berlin Chemie Menarini Baltic“ 67 darbuotojų – 7,53 tūkst. eurų, Jungtinės Karalystės elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos „Tide Platform“ filialo Lietuvoje 37 žmonių – 7,46 tūkst. eurų.
Latvijos įmonės „Air Baltic Corporation“ Lietuvoje išmokėtų atlyginimų mediana rugsėjį siekė 7,09 tūkst. eurų, daiktų interneto prietaisų gamybos grupės „Teltonika IoT Group“ (62) – 7,04 tūkst. eurų.
