Skandalingai pagarsėjęs „BaltCap“ fondas parduoda kontrolinį šių akcijų paketą: atskleidė pirkėją

2025-11-07 11:39
BNS inf.

Privataus kapitalo fondų valdytojos „BaltCap“ fondas „BaltCap Growth Fund“ (BGF) parduoda ekologiškais produktais prekiaujančios „Livin“ kontrolinį akcijų paketą nekilnojamo turto (NT) ir investicijų bendrovei „Ogmios centras“.

Sandoris bus baigtas gavus priežiūros institucijų patvirtinimus. Sandorio sąlygos neskelbiamos, pranešė „BaltCap“.

Fondo teigimu, pardavimas užtikrins investicijų grąžą fondo investuotojams, įskaitant Lietuvos pensijų fondus.

„Grupės mastu tai yra apgalvota finansinė investicija, generuojanti aukštą grąžą ir leidžianti optimaliai išnaudoti laisvus mūsų grupės finansinius resursus“, – pranešime sakė „Ogmios centro“ vadovas ir vienas iš akcininkų Sigitas Stasevičius.

Po sandorio „Livin“ toliau vadovaus Bernardas Tautkus.

Šiuo metu Lietuvoje ir Latvijoje yra 21 „Livin“ parduotuvė, taip pat veikia elektroninė parduotuve bei didmeninė prekyba visose trijose Baltijos šalyse. 

