Derybos dėl „Marijampolės pieno konservų“ pirkimo baigtos, bet taškas dar nepadėtas

Pasak jo, Vilkyškių pieninė neseniai pateikė prašymą Konkurencijos tarybai dėl 100 proc. Marijampolės įmonės akcijų paketo įsigijimo. Tačiau sandorio vertės G. Bertašius kol kas neatskleidžia.
„Mes eidami į šitą sandorį vertinom patys, vertino mūsų teisininkai tą situaciją. Tai iš esmės ten nematyti kažkokių netikėtumų (...), viskas yra padaryta, viskas aptarta, reikia laukti toliau (...). Tas buvo seniai padaryta (susitarta dėl kainos – BNS), aišku, jūs neklauskit, kokia ir kaip, tai suprantat, kad neatsakysiu“, – BNS sakė G. Bertašius.
„Be abejo, rinkos kaina. Ji yra vertinama pagal rezultatus, pagal potencialą, ką galim ten daryti. Tai yra, ne tik rezultatai, bet yra ir turtas, ir gamybos pajėgumai, tokia visuma turbūt vertinimo. Čia toks kaip ir netradicinis vertinimas, kada įmonė yra sveika ir ji perkama. Tai čia buvo kitoks priėjimas“, – aiškino „Vilvi Group“ savininkas.
Tai, kad Vilkyškių pieninė jau pateikė prašymą Konkurencijos tarybai, savo 2024 metų ataskaitose, parengtose rugpjūčio pradžioje ir kiek vėliau pateiktose Registrų centrui, atskleidė ir MPK bei „Karpis“.
Konkurencijos taryba kol kas viešai neskelbia apie gautą prašymą dėl sandorio.
Tarybos atstovė Lina Navickaitė BNS pranešė, kad gavusi bet kurį pranešimą apie planuojamą koncentraciją taryba įvertina, ar jis atitinka Konkurencijos įstatymą, ir jeigu ne, teikia pastabas, o gavusi tinkamą pranešimą apie tai paskelbia viešai ir jos ekspertai pradeda nagrinėjimo procedūrą.
„Šiuo metu pranešimo, atitinkančio Konkurencijos įstatymo reikalavimus, dėl šio sandorio nesame gavę“, – komentare BNS teigė L. Navickaitė.
G. Bertašiaus teigimu, sandorio užbaigimas priklausys nuo to, kada ir koks bus priimtas tarybos sprendimas.
„Čia jau yra ne mūsų pusėj, o Konkurencijos tarybos pusėje, ar sudėtingas tas atvejis bus, ar nesudėtingas, kaip jį traktuos, nuo to ir priklausys (sandorio užbaigimo – BNS) laikas“, – pridūrė verslininkas, pakartojęs, kad pirkinį apmokės Vilkyškių pieninės lėšomis.
Vilkyškių pieninė dar gegužę pranešė su „Karpiu“ pasirašiusi sutartį dėl 90–100 proc. MPK akcijų pirkimo-pardavimo – tuomet skelbta, kad galutinis parduodamų akcijų paketas priklausys nuo sutarties sąlygų įgyvendinimo, o jų kaina bus nustatyta po finansinio patikrinimo bei įvertinus bendrovės veiklos rezultatus.
G. Bertašius BNS pakartojo, kad perėmus MPK kardinalių pokyčių neplanuojama – joje toliau bus gaminami pieno konservai ir miltai, galbūt didės jų apimtys.
Vilkyškių pieninė vasarį už neįvardijamą sumą įsigijo reikalavimo teisę į MPK ir jos valdomos Lukšių pieninės nepadengtus įsipareigojimus pagrindiniam kreditoriui „Artea“ bankui. 2024 metų pabaigoje jų suma siekė 16 mln. eurų.
Susitarimas pasiektas po to, kai teismai galutinai pripažino, kad 2019 metais mirusio MPK savininko Raimondo Karpavičiaus testamentas yra teisėtas ir teismuose nutraukiami ginčai dėl MPK ir „Karpio“ valdymo.
MPK 2024 metais sumažino grynuosius nuostolius beveik tris kartus iki 1,334 mln. eurų (2023 metais – 3,853 mln. eurų), o jos pajamos smuko 24,7 proc. iki 61,897 mln. eurų (82,165 mln. eurų), skelbiama naujausioje veiklos ataskaitoje.
Šiemet įmonė tikisi išlaikyti 2024 metų konservų gamybos apimtis ir tęsti pieno miltelių gamybos paslaugas. Dalį produktų gamindama iš savo žaliavų, o dalį – iš užsakovų, įmonė didina gamybos apimtis net ir neturėdama papildomų apyvartinių lėšų. Be to, ji ketina pradėti gaminti sviestą ir teikti jo gamybos paslaugas.
Šiemet MPK planuoja išlaikyti eksporto apimtis ir plėsti jo rinkas Saudo Arabijoje, JAE, Libijoje ir kitose Vidurio Rytų šalyse.
1977 metais įkurtoje Marijampolės bendrovėje, „Sodros“ duomenimis, šiuo metu dirba 434 žmonės.
