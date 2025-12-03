Jungtinės Karalystės ledų gamintojai – žalia šviesa

„Dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose“, – pranešė taryba.
„Froneri International Limited“ yra įvairių savo prekių ženklų ledų gamintoja. Lietuvoje parduodami jos produktai, pažymėti prekių ženklais „Manhattan“, „Oreo“, „Milka“, „Scholler“ ir „Pirulo“.
Įmonių Lietuvoje ji neturi ir produktų negamina, tačiau importuoja produktus į Lietuvą ir parduoda juos per trečiųjų šalių mažmenininkus ar platintojus. Jungtinėje Karalystėje registruotą „Froneri International Limited“ bendrai kontroliuoja prancūzų „Partners“ ir šveicarų „Nestle“.
Tuo metu „Food Union“ veikia Baltijos šalyse, Danijoje, Norvegijoje ir Rumunijoje. Lietuvoje su ja susijusios įmonės parduoda ledus su vietos prekių ženklais, įskaitant „Pols“, „Klasika“, „Jocker“, „Bravo“ ir „Ekselence“.
