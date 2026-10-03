Šildymo sezonui prasidėjus, „Kauno energija“ atsako į gyventojų klausimus

Pastatuose su modernizuotais (automatizuotais) šilumos punktais šilumos tiekimas reguliuojamas automatiškai pagal lauko oro temperatūrą.
Kas reguliuoja šilumą name?
Bendrovė „Kauno energija“ yra šilumos tiekėja ir šilumą tiekia iki pastato šilumos tiekimo-vartojimo ribos. Už pastato vidaus šilumos įrenginių techninę būklę, efektyvų ir patikimą eksploatavimą atsakingas šilumos sistemų prižiūrėtojas. Šilumos temperatūrą daugiabučiuose namuose taip pat reguliuoja šilumos sistemų prižiūrėtojas.
Šilumos kaina ir sąskaitos dydis
Centralizuotos šilumos kainas reguliuoja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Kainos yra perskaičiuojamos kiekvieną mėnesį, įvertinus kuro ir perkamos šilumos kainų pokyčius.
Šilumos kainą sudaro dvi pagrindinės dalys: kintamoji ir pastovioji. Prie jų pridedamas ir pridėtinės vertės mokestis (PVM), kuris šildymui ir karštam vandeniui šiuo metu yra 21 proc.
Šių metų spalio mėnesio šilumos kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke bus 7,24 ct/kWh be PVM, t. y. mažesnė nei 2025 m. spalį, kai siekė 7,25 ct/kWh be PVM. Taip pat 2 proc. mažėja ir karšto vandens kaina.
Didžiausią įtaką šilumos suvartojimui daro pastato būklė ir jame esančio šilumos punkto efektyvumas.
Gyventojų sąskaitos dydis priklauso nuo šilumos kainos ir kiekvieno būsto suvartoto šilumos kiekio, kuriam įtakos turi tiek lauko oro temperatūra, būsto plotas, tiek šilumos vartojimo įpročiai. Vis dėlto didžiausią įtaką šilumos suvartojimui daro pastato būklė ir jame esančio šilumos punkto efektyvumas. Apšiltintas namas geriau išlaiko šilumą, todėl jos suvartojama mažiau. Atnaujintos pastato šildymo ir karšto vandens sistemos (šilumos punktas, vamzdynai) energiją naudoja taip pat efektyviau.
Pvz., 2025–2026 m. šildymo sezono metu renovuotame name Kaune už 60 kv. m patalpos šildymą per mėnesį buvo mokama vidutiniškai 54,31 euro (be PVM), senos statybos nerenovuotame name – 94,05 euro (be PVM), t. y. net 70 proc. daugiau. Jurbarke – beveik dvigubai daugiau, t. y. 96,17 euro (be PVM), palyginti su renovuoto namo, kai buvo mokėta vidutiniškai 48,31 euro (be PVM).
Didžiausią įtaką šilumos suvartojimui daro pastato būklė ir jame esančio šilumos punkto efektyvumas.
Kur kreiptis įvairiais klausimais
Sutrikus šildymui ar karšto vandens tiekimui namuose, pirmiausia kreipkitės į jūsų namo šilumos sistemų prižiūrėtoją.
Dėl sutarčių, sąskaitų, atsiskaitymų ir kompensacijų gyventojams į klausimus kasdien pasiruošę atsakyti „Mano Kaunas“ specialistai e. paštu [email protected], tel. 0 800 20 000.
Sužinoti, ar jūsų namo šilumos punktas yra automatizuotas, galite kreipęsi į namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją, administratorių, bendrijos pirmininką arba parašę į „Kauno energiją“ e. paštu [email protected].
Dėl šilumos punkto renovacijos taip pat kviečiame kreiptis į „Kauno energijos“ specialistus e. paštu [email protected].
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