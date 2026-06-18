 Seimas ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš Registrų centro

Seimas ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš Registrų centro

2026-06-18 12:16
BNS inf.

Seimas ketvirtadienį ėmėsi siūlymo vykdyti parlamentinį tyrimą dėl iš Registrų centro (RC) pavogtų dalies gyventojų duomenų.

Registrų centras
Registrų centras / J. Kalinsko / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Projektui po pateikimo pritarė 61 parlamentaras, prieš buvo 21, o 25 susilaikė. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarymo Seime reikės balsuoti dar dukart.

Per pateikimą balsavo visi posėdyje dalyvavę opozicinių konservatorių ir liberalų bei iš valdančiosios daugumos neseniai pašalintos „Nemuno aušros“ atstovai, į koaliciją pakviesti Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ nariai, taip pat – Mišrios Seimo narių grupės atstovai.

Prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir „valstiečiai“.

Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. Nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą iš Registrų centro.

Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti per iš užsienio pasisavintas Migracijos departamento darbuotojų paskyras.

Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, RC apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomenei apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje.

Šiame straipsnyje:
Registrų centras
Seimas
parlamentinis tyrimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų