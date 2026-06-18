Seimas ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš Registrų centro

Projektui po pateikimo pritarė 61 parlamentaras, prieš buvo 21, o 25 susilaikė. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarymo Seime reikės balsuoti dar dukart.
Per pateikimą balsavo visi posėdyje dalyvavę opozicinių konservatorių ir liberalų bei iš valdančiosios daugumos neseniai pašalintos „Nemuno aušros“ atstovai, į koaliciją pakviesti Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ nariai, taip pat – Mišrios Seimo narių grupės atstovai.
Prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir „valstiečiai“.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. Nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą iš Registrų centro.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti per iš užsienio pasisavintas Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, RC apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomenei apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje.
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