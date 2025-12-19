Prieškalėdinė prekyba turguje: tradiciniai produktai, naujovės ir daugybė idėjų šventiniam stalui

Ant stalo dominuoja keptas paukštis
„Kalėdoms populiaru kepti orkaitėje visą paukštį ar jo pusę: kalakutą, antį, žąsį. Populiarūs kalakutų kumpiai, ančių šlaunelės, ančių filė. Tokie patiekalai kartu tampa ir šventinio stalo puošmena. Dėl receptų dabar bėdos nėra – nesunkiai galima susirasti pačių įvairiausių.
Jeigu nesinori ar nėra laiko ieškoti – galima nusipirkti ir jau paruoštų kepti marinuotų. Jei kas klausia, rekomenduoju savo receptą – kepimo rankovėje keptą kalakuto kumpį, marinuotą su garstyčių grūdeliais“, – sakė prekybos miestelyje „Urmas“ įsikūrusiame Centriniame Kauno turguje dirbanti paukštienos prekybininkė Rūta.
Šaltiena ir keptas kumpis
Daug metų šviežią lietuvišką kiaulieną pirkėjams siūlantis Saulius pastebi, kad iki šiol didžiosios metų šventės neapsieina be šaltienos.
„Svarbiausia prieš Kalėdas yra mėsa, iš kurios verdama šaltiena, – karkos, kojos. Toliau turbūt būtų galima išskirti kiaulienos kumpį su kaulu – kepa visą orkaitėje. Jį paruošti užtrunka – reikia apie keturias paras marinuoti, nes prieskoniai turi įsigerti giliai. Kad būtų dar gardžiau, į kumpį prismaigstoma lašinukų su prieskoniais.
Dar vienas šventiniam stalui labai tinkamas patiekalas, kurį ir patys labai mėgstame, – vadinamoji sprandinės armonika. Šį kepsnį ruošiant, sprandinė giliai vienodais pjūviais šalia vienas kito įpjaunama ir į tarpus dedama mocarelos, pomidorų, svogūnų, prieskonių. Suyniojama į foliją ir kepama apie 2–3 valandas neaukštoje temperatūroje. Pabaigoje dar apkepama trumpai be folijos, kad paskrustų. Mėsa būna labai skani ir minkšta, nes sūris į ją įsigeria, o pomidorai suminkština“, – patarimais dalijosi turgaus prekiautojas.
Žuvies metas
Žuvys, kitaip nei mėsa, tinka tiek Kūčių, tiek Kalėdų stalui, todėl joms per metų pabaigos šventes tenka išskirtinis dėmesys.
„Prieš Kalėdas žmonės perka labai daug ir įvairios žuvies. Pirmiausia, žinoma, silkių su galvomis, nes tokia proga nori patys pasiruošti ir pasigaminti. Mėgsta ir karštai rūkytas skumbres, ešerius – supjausto gabaliukais arba naudoja mišrainėms, kitiems patiekalams.
Slėgtainiai ir dešros iš žuvų gana nauji, bet irgi jau populiarūs patiekalai. Rūkytas tunas puikiai tiks Kūčioms ir Kalėdoms. Turime iš Rusnės atvežtų vytintų, sūdytų žuvų. Upėtakių – karštai rūkytų, karšių – šaltai rūkytų.
Šaldytos jūrų lydekos puikiai tinka pakepti su svogūnais ir pomidorų padažu, labai populiarios. Iš įdomesnių variantų – lašiša Kūčioms: tartarui, sušiams“, – pasakojo Centriniame Kauno turguje įsikūrusios prekybos vietos „SamFish“ savininkė Lina.
Ji taip pat pasidalijo ir savo šventiniu žuvies receptu. „Šventėms dažnai kepu doradų filė. Apibarstau priekoniais ir visą filė merkiu į kiaušinių plakinį, apvolioju miltuose, kepu keptuvėje iš abiejų pusių. Tada toje pačioje keptuvėje ant viršaus uždedu majonezo, daržovių ir sūrio. Viskas išsilydo, užkepa ir išeina visai įdomus ir skanus šventinis patiekalas“, – sakė pašnekovė.
Spanguolės – ne tik kisieliui
Daržovių ir vaisių prekybininkė Greta ne tik vardijo, ką šiame skyriuje Kūčioms ir Kalėdoms mėgsta pirkti žmonės, bet ir kartu pažėrė daug įdomių idėjų, tinkančių šventiniam stalui.
„Kūčioms perka šviežias spanguoles – ne tik kisieliui, bet ir silkei paruošti. Labai populiarios džiovintos slyvos, krienai (taip pat ir su spanguolėmis), rauginti agurkai mišrainei. Veislės ‚Laura‘ bulves taip pat perka mišrainei, nes jos virtos nesubyra. Kūčių stalui ir valgyti, ir papuošti labai tinka riešutai: graikiniai, lazdynų. Viena populiariausių prekių – lietuviški džiovinti baravykai – Kūčių patiekalams.
Kas nori įdomiau silkę paruošti, perka granatų. Dar puikiai dera prie įvairių patiekalų kepti konservuoti burokėliai. Na, žinoma, koks švenčių stalas be mandarinų. Gana populiarios ir vynuogės“, – vardijo prekybininkė.
Karaliauja vyniotiniai
Rūkytais ir kitais vartoti paruoštais mėsos produktais prekiaujanti Beata sako, kad populiariausia prekė prieš Kalėdas – vyniotiniai.
„Patys įvairiausi: su slyvomis, abrikosais, taip pat karka ir t. t. Skilandžiai dabar irgi populiarūs, tačiau juos perka ne tiek šventiniam stalui, kiek dovanoms – ypač siųsti ar vežti į užsienį. Kalėdinės dešros lazdelės – ir kaip dovana, ir kaip stalo puošmena. Kas nenori patys virti šaltienos, perka paruoštą – irgi labai populiarus produktas“, – sakė pašnekovė.
Prieššventiniu laikotarpiu turguje daugiau dėmesio sulaukia ir rūkytos vištos, „Mėsos imperijos“ legendinis keptas kiaulienos kumpio šmotas.
Desertui – „Napoleonas“ ir kalėdiniai nameliai
Tikras saldumynų ir desertų rojus Centriniame Kauno turguje yra šeimos kepyklėlės „Mon Paris“ prekybos vieta. Natūraliais, kokybiškais ir labai skaniais gaminiais garsėjanti kepyklėlė šventiniam stalui siūlo ne tik įprastinių skanėstų, bet ir specialiai Kalėdoms skirtų valgomų puošmenų.
„Jau daug metų kepame meduolinius kalėdinius namelius, kuriuos reikia patiems susirinkti iš sausaininių detalių. Imbieriniai žmogeliukai taip pat puikiai papuoš ir papildys šventinį stalą. Kaip ir mūsų firminio senoviško recepto tortas „Napoleonas“. Šventėms galima susikomplektuoti tinginio pyragų rinkinukų. Visada labai populiarūs plikyti pyragėliai, panakotos, tartaletės, kepame ir panetones“, – vardijo prie kepyklėlės prekystalio besidarbuojantis Ričardas.
Kepyklėlės produkcijos galima ne tik pirkti vietoje, bet ir iš anksto užsisakyti. Kokybiški ir skanūs „Mon Paris“ gaminiai prieš šventes būna tiesiog šluote iššluojami nuo lentynų.
