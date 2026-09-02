Praūžusi audra atskleidė ESO spragas

Anot Renato Pociaus, ESO susitarimus dėl bendradarbiavimo yra sudariusi su mažiau nei trečdaliu šalies savivaldybių. Jo teigimu, tokios sutartys leistų audros padarinius šalinti greičiau.
„Matome, kad ESO turi pasirašęs (...) tik 17 sutarčių iš 60 savivaldybių dėl bendradarbiavimo gairių esant tokioms stichinėms nelaimėms. Kad ir savivaldybės, komunaliniai ūkiai, kiti asmenys galėtų prisidėti prie tokių darbų, kaip medžių šalinimas, kelių valdymas“, – susitikime su Mišria Seimo narių grupe trečiadienį sakė R. Pocius.
„Kad ESO rangovai galėtų iškart pradėti remontuoti tinklą, o ne užsiiminėtų darbais, kurie nėra tiesiogiai susiję su elektros tinklo atstatymu, kas užima daug laiko“, – pridūrė jis.
Pasak R. Pociaus, pasirašyti tokius susitarimus VERT rekomendavo 2024 metais, kai Lietuvoje siautusi audra taip pat buvo pridariusi nuostolių: „Prie efektyvaus ir greito atstatymo prisideda koordinuotas ir susitelktas darbas.“
Grupės narys Viktoras Fiodorovas tikino sulaukęs pastabų iš savivaldos, kad pirmomis dienomis po audros savivaldybės nežinojo apie ESO pradėtus darbus: „Kas vyksta ir kur darbai atliekami. Nepaisant to, kad savivaldybės yra, matyt, pasirengusios techniškai, jei pasakytų (ESO – BNS) specialistai vienur išpjauti medžius ar kitur tvarkyti kelią. Kad galėtų tam tikrus darbus padaryti, reikia komunikavimo.“
Savo ruožtu ESO vadovas Renaldas Radvila sakė, kad bendrovės žmonės palaiko ryšį su kiekviena savivaldybe, o audros metu informacija buvo teikiama bent dukart per dieną.
„Kiekviena savivaldybė turi sau priskirtą žmogų, su kuriuo bendradarbiauja ir per kurį keliauja visi užsakymai tiek ne audros metu, o audros metu – mažiausiai du kartus per dieną kiekviena savivaldybė gauna informaciją apie tai, kokia situacija, – susitikime sakė R. Radvila. – Neapleidome, savivaldybės gavo informaciją.“
Anot R. Radvilos, audra buvo stipresnė nei buvo pasiruošusi 110 brigadų sutelkusi ESO bei kokią prognozavo sinoptikai.
Jo teigimu, kai kuriuose ruožuose turės būti diegiamas naujas elektros tinklas: „Kai kuriose vietose neturėsime ko atstatinėti, turėsim kloti naują tinklą, nes nėra atramų, nėra laidų. Padarysim laikiną sprendimą, kaip užtikrinti tiekimą per tą vietą ir artimiausiais mėnesiais kloti tą liniją iš naujo.“
Kaip rašė BNS, stipri audra Lietuvoje be elektros paliko apie 268 tūkst. ESO klientų. Trečiadienio rytą elektros dar neturėjo apie 8 tūkst. vartotojų.
R. Radvilos teigimu, elektros tiekimą likusiems vartotojams, išskyrus pavienius klientus, tikimasi atstatyti ketvirtadienį.
Naujausi komentarai