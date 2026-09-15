Pranešė, kada uždaroma „Aumovio“ stabdys veiklą

„Bendrovė yra sudariusi finansavimo sutartį su Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir „Investuok Lietuvoje“ pagal Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimo programą. Šių ataskaitų parengimo momentu (šių metų birželio 1 dieną – BNS) yra rengiami dokumentai dėl projekto uždarymo su daliniu subsidijų grąžinimu“, – rašoma „Aumovio Autonomous Mobility Lithuania“ 2023 metų ataskaitoje, šių metų rugsėjo 11 dieną pateiktoje Registrų centrui.
Joje nurodoma, kad bendrovė su ministerija yra pasirašiusi tiesioginių užsienio investicijų sutartį, pagal kurią gauna dotacijas už investicijas į ilgalaikį turtą. 2023 metais bendrovė panaudojo 672 tūkst. eurų dotacijų, o visa numatyta dotacijų suma nėra nurodyta.
„Investuok Lietuvoje“ motyvuodama konfidencialumu BNS nekomentavo, kokia subsidija buvo numatyta „Aumovio“ ir kokią jos dalį įmonė planuoja grąžinti valstybei.
„Subsidija yra teikiama Capex (liet. kapitalo išlaidų) investicijoms Lietuvoje, subsidijos dydis priklauso nuo investicijų dydžio, įsipareigotų darbo vietų skaičiaus ir įsipareigoto mokėti darbo užmokesčio darbuotojams“, – komentare BNS teigė „Investuok Lietuvoje“.
Bendrovė taip pat teigia planuojanti gamybą sustabdyti kitų metų pabaigoje, o galutinai uždaryti bendrovę 2028 metų birželį. Anksčiau skelbta, kad procesas turėtų būti baigtas iki 2028 metų pabaigos.
„Kovo 18 dieną akcininkas („Continental Autonomous Mobility Holding Netherlands“ – BNS) priėmė sprendimą dėl bendrovės likvidavimo sustabdant gamybą 2027 metų gruodžio 31 dieną, o vėliau pilnai uždarant bendrovę 2028 metų birželio 30 dieną“, – rašoma ataskaitoje.
Taip pat nurodoma, kad bendrovė „planuoja tęsti veiklą ne trumpiau kaip 12 mėnesių nuo šių finansinių ataskaitų patvirtinimo dienos (rugpjūčio 27 dienos – BNS)“.
Anot įmonės, jos likvidavimo procesas dar nėra pradėtas.
„Aumovio Autonomous Mobility Lithuania“ pajamos 2023 metais siekė 77,8 mln. eurų, įmonė patyrė 137,3 mln. eurų grynojo nuostolio, metų pabaigoje jos trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą 230 mln. eurų.
2024 ir 2025 metų finansinių ataskaitų Registrų centrui įmonė nėra pateikusi.
„Aumovio“, kovą pranešusi apie pasitraukimą iš Lietuvos, aiškino, kad šį sprendimą lėmė mažėjanti užsakymų paklausa, gamyklos pajėgumų neišnaudojimas ir vis sudėtingesnė logistika. Anksčiau skelbta, kad gamyklų uždarymo išlaidos sieks apie 50 mln. eurų.
„Sodros“ duomenimis, „Aumovio Autonomous Mobility Lithuania“ dirba apie 270 darbuotojų, kitoje grupės įmonėje – elektronikos komponentų gamybos įmnonėje „Aumovio Lithuania“ – apie 453.
Į „Aumovio“ gamyklas Kauno LEZ buvo investuota apie 190 mln. eurų.
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas balandį yra teigęs, kad jau yra besidominčių bendrovės nekilnojamuoju turtu Kauno LEZ.
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