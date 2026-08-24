Po savaitgalio audros generatorių pardavimai išaugo 30 kartų

Pasak „Senukų“ komunikacijos vadovės Baltijos šalims Liubovės Aleksandros Zaicevos, audrų ir kitų ekstremalių oro reiškinių metu susidomėjimas generatoriais išauga keliasdešimt kartų. Ne išimtis buvo ir praėjęs savaitgalis – gyventojai aktyviai ieškojo alternatyvių elektros šaltinių.
„Generatorių atsargas papildėme dar prieš audrą, todėl galėjome reaguoti į staiga išaugusią paklausą. Kadangi audros Lietuvoje kartojasi kasmet, alternatyviais elektros šaltiniais rekomenduojame pasirūpinti iš anksto“, – sakė L. A. Zaiceva.
Jeigu pasirūpinti iš anksto nepavyko, ekstremalių situacijų metu el. parduotuvėje galima pasitikrinti norimos prekės likutį konkrečioje parduotuvėje. Jei prekė joje yra, užsakymą galima atsiimti per 45 minutes nuo jo pateikimo. Jeigu pasirinktoje parduotuvėje prekės nėra, užsakymas gali užtrukti 1–2 dienas.
Ką gyventojai pirko dingus elektrai?
Dingus elektrai ar ruošiantis galimiems tiekimo sutrikimams, gyventojai ieškojo ir kitų sprendimų, padedančių užtikrinti būtiniausius poreikius. Didelės talpos nešiojamųjų įkroviklių (angl. power bank), leidžiančių palaikyti mobiliųjų įrenginių veikimą, pardavimai išaugo du kartus. Panašiai didėjo ir turistinių viryklių paklausa.
„Stichijos greitai pakeičia žmonių poreikius – ieškoma prekių, kurios padėtų susitvarkyti su audros padariniais arba pasiruošti netikėtiems elektros tiekimo sutrikimams. Taip pat matome, kad vis daugiau klientų nori alternatyviu elektros šaltiniu pasirūpinti iš anksto“, – teigė L. A. Zaiceva.
Klientų pasirinkimai rodo, kad ieškoma skirtingo pajėgumo sprendimų. Tarp generatorių populiariausi buvo 1,8 kW ir 7–8 kW galios modeliai. Nešiojamųjų įkroviklių kategorijoje pirkėjai rinkosi tiek 20 000 mAh talpos įrenginius, skirtus mobiliesiems telefonams ir kitai technikai įkrauti, tiek gerokai didesnės talpos nešiojamąsias įkrovimo stoteles.
Generatorių kainos prasideda nuo maždaug 220 eurų, didesnės talpos nešiojamųjų įkroviklių – nuo 20 eurų, o nešiojamųjų įkrovimo stotelių – nuo 300 eurų. Galutinė kaina priklauso nuo įrenginio galios, talpos ir kitų techninių savybių.
Ką verta turėti namuose ruošiantis audrai?
Anot „Senukų“ atstovės, ruošiantis stipriam vėjui, liūtims ar galimiems elektros tiekimo sutrikimams, verta iš anksto pasirūpinti ne tik techninėmis priemonėmis, bet ir būtiniausiomis atsargomis.
„Rekomenduojame audroms pasiruošti iš anksto, nes stiprūs vėjai ir jų sukeliami elektros tiekimo sutrikimai Lietuvoje kartojasi kasmet. Verta pasirūpinti įkrautu nešiojamuoju įkrovikliu, žibintuvėliu ir vandens atsargomis, o prireikus – alternatyviu elektros šaltiniu. Tai padės jaustis ramiau ir išvengti nepatogumų, jei kuriam laikui dingtų elektra“, – sakė L. A. Zaiceva.
Pasiruošti galima ir neišlaidaujant: žibintuvėlis su baterijomis kainuoja nuo maždaug 2 eurų, pirmosios pagalbos rinkinys – nuo 12 eurų, o didesnės talpos nešiojamasis įkroviklis – nuo 20 eurų. Norint turėti autonominį elektros šaltinį, galima rinktis generatorių arba nešiojamąją įkrovimo stotelę.
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