 Po audros mobilieji operatoriai atkuria ryšio paslaugas

Po audros mobilieji operatoriai atkuria ryšio paslaugas

2026-08-28 12:11 kauno.diena.lt inf.

Po savaitgalio audros telekomunikacijų bendrovė „Telia“ penktadienį skelbia visiškai atkūrusi ryšio paslaugas, tuo metu „Bitė“ ir „Tele2“ jau anksčiau šią savaitę skelbė didžiąja dalimi atkūrusios savo bazinių ryšio stočių veiklą.

<span>Po audros mobilieji operatoriai atkuria ryšio paslaugas</span>
Po audros mobilieji operatoriai atkuria ryšio paslaugas / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Kaip pranešė „Telia“, nepaisant sudėtingų oro sąlygų, fiziškai nukentėjusių „Telia“ bazinių stočių nebuvo, ryšio paslaugų sutrikimus skirtinguose šalies regionuose lėmė nutrūkęs elektros energijos tiekimas.

Tuo metu mobiliojo ryšio operatorė „Bitė“ dar trečiadienį skelbė, jog, nepaisant tebesitęsiančių elektros sutrikimų, ryšį turi 99,2 proc. jos klientų.

Tuo metu „Tele2“ ketvirtadienį pranešė, kad didžioji dalis operatorės bazinių stočių jau veikia įprastai.

Po savaitgalio audros elektros tiekimas penktadienio rytą vis dar buvo sutrikęs 46 tūkst. „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) klientų.

Šiame straipsnyje:
tele2
Bitė
Telia
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ryšio stotys
mobilusis ryšys
telekomunikacijų bendrovės
atkurti ryšį
klientai

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