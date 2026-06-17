 „Pilies sodas“ ir „Kauno vasaros terasa“ pradeda vasaros naktų sezoną

„Pilies sodas“ ir „Kauno vasaros terasa“ pradeda vasaros naktų sezoną

2026-06-17 16:39 kauno.diena.lt inf.

Vasaros ritmas Kauno senamiestyje įgauna naują pagreitį. Nuo šio savaitgalio „Pilies sodas" ir „Kauno vasaros terasa" lankytojų lauks ne tik dienomis, bet ir vakarais bei naktimis savaitgaliais. Prie pat Kauno pilies įsikūrusios erdvės kviečia mėgautis ilgiausiais vasaros vakarais vienoje gražiausių miesto vietų.  

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iki kultūros

Per daugiau nei dešimtmetį „Pilies sodas" ir „Kauno vasaros terasa" tapo neatsiejama Kauno vasarų dalimi. Čia vyksta koncertai, DJ pasirodymai, miesto šventės, susitikimai su draugais ir vakarai po atviru dangumi. Šiemet organizatoriai žada dar daugiau muzikos, renginių ir gyvybės miesto širdyje.  

Partnerio nuotr.

Nuo šio savaitgalio kiekvieną penktadienį ir šeštadienį vakarai tęsis ilgiau – skambės muzika, veiks lauko barai, o lankytojai galės mėgautis vasariška atmosfera su vaizdu į Kauno pilį ir atgijusį senamiestį iki pat paryčių.  

Partnerio nuotr.

„Pilies sodas" jau seniai tapo vieta, kur susitinka skirtingos kartos – vieni užsuka pietų saulėje, kiti renkasi saulėlydžius prie istorinės pilies, o nuo šiol dar daugiau žmonių galės mėgautis ir vasaros naktimis po atviru dangumi.  

Partnerio nuotr.

Organizatoriai kviečia kauniečius ir miesto svečius užsukti jau šį savaitgalį ir kartu pradėti tikrąjį vasaros naktų sezoną prie Kauno pilies. Vasaros vakarai grįžta ten, kur jiems ir vieta – į „Pilies sodą“ ir „Kauno vasaros terasą".

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