Pigiausią dažno vartojimo prekių krepšelį siūlė „Lidl“: pirkėjai galėjo sutaupyti per tris eurus

2025-11-08 05:00 kauno.diena.lt inf.

Prekybos tinklo „Lidl“ dažno vartojimo prekių krepšelis ir vėl buvo pigiausias tarp penkių didžiausių šalies prekybos tinklų, atskleidžia rinkos tyrimų įmonės „SeeNext“ naujausias slapto pirkėjo tyrimas. Spalio 28 dieną atliktas dažno vartojimo prekių kainų palyginimo tyrimas parodė, kad „Lidl“ parduotuvėse dažno vartojimo prekių krepšelis tą dieną kainavo 37,41 euro ir buvo daugiau nei 3 eurus pigesnis nei brangiausią krepšelį pasiūliusiame prekybos tinkle.

Spalio 28 dieną penkių didžiausių šalies prekybos tinklų parduotuvėse Vilniuje ir Kaune apsilankę slapti „SeeNext“ pirkėjai įsigijo dažno vartojimo prekių krepšelį. Jį sudarė 23 prekės iš skirtingų maisto kategorijų: pieno, mėsos, grūdinės kilmės, bakalėjos produktų, vaisių ir daržovių bei gėrimų.

Atlikto tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad grūdinės kilmės produktų pigiausiai buvo galima įsigyti „Lidl“ parduotuvėse – už juos buvo sumokėta 3,02 euro. Tai yra 0,19 euro pigiau nei brangiausiai šiuos produktus tą dieną pasiūliusio prekybos tinklo parduotuvėje.

„Lidl“ archyvo nuotr.

Tyrimo metu taip pat atskleista, kad „Lidl“ įsigytų vaisių ir daržovių suma siekė 2,97 euro ir buvo mažiausia, lyginant su penkių didžiausių šalies prekybos tinklų kainomis. Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios kainos buvo 0,61 euro.

Aukštą kokybę už žemą kainą užtikrina privatūs prekės ženklai

Viena iš pagrindinių priežasčių, leidžianti išlaikyti žemą dažno vartojimo prekių krepšelio kainą, yra privatūs prekės ženklai, sudarantys net 90 proc. viso „Lidl“ parduotuvių asortimento Lietuvoje.

Žemoms šių produktų kainoms įtakos turi tai, kad tarptautinė „Lidl“ grupė daugelį jų užsako itin dideliais kiekiais – tūkstančiams parduotuvių įvairiose šalyse. Toks didelis užsakymų mastas leidžia sumažinti vieno produkto savikainą, todėl prekybos tinklas pirkėjams gali pasiūlyti itin patrauklias kainas.

„Lidl“ archyvo nuotr.

Be to, „Lidl“ iš tiekėjų ir gamintojų įsigyja tik produktų receptūras, o pakuotes kuria pagal individualų užsakymą. Dėl šios priežasties vartotojui nereikia mokėti už žinomo prekės ženklo rinkodaros kaštus ar padengti kitas su gamybos procesu nesusijusias išlaidas.

Svarbu paminėti ir tai, kad privatūs prekės ženklų produktai dažnai gaminami tose pačiose gamyklose kaip ir kitų žinomų prekės ženklų. Savo privačių prekės ženklų kokybę prekybos tinklas garantuoja taikydamas griežtus reikalavimus Lietuvos ir užsienio gamintojams bei tiekėjams.

„Lidl“ archyvo nuotr.

Iš viso Lietuvoje veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.

