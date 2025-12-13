Čia šventėms apsipirksite pigiau: „Lidl“ dažno vartojimo prekių krepšelis – pigiausias

Gruodžio 2 dieną atlikto tyrimo metu „SeeNext“ slapti pirkėjai lankėsi Vilniaus ir Kauno penkių didžiausių šalies prekybos tinklų parduotuvėse, kur įsigijo dažno vartojimo prekių krepšelį. Jį sudarė 28 prekės iš įvairių maisto kategorijų: pieno, mėsos, grūdinės kilmės, bakalėjos produktų, vaisių, daržovių ir gėrimų.
Dažno vartojimo prekių krepšelyje esantys produktai neretai atsiduria ir kalėdinio apsipirkimo produktų sąraše, kurie praverčia ruošiant šventinį meniu.
Remiantis tyrimo duomenimis, gruodžio 2 dieną pigiausiai mėsos produktų buvo galima įsigyti „Lidl“ prekybos tinkle, jų kaina siekė 11,43 euro. Skirtumas tarp didžiausią ir mažiausią mėsos produktų kainą tą dieną siūliusių prekybos tinklų – 1,53 euro.
Mažiausia kaina gruodžio 2 dieną už grūdinės kilmės produktus buvo fiksuota taip pat „Lidl“ prekybos tinkle. Už juos sumokėta 4,11 euro arba 0,24 euro mažiau, lyginant su brangiausiai grūdinės kilmės produktus tą dieną siūliusiu prekybos tinklu.
Gruodžio 2 dieną „Lidl“ pigiausiai kainavo ir tokie produktai kaip juodasis šokoladas, baltasis cukrus, saulėgrąžų aliejus, malta skrudinta kava ir laisvai laikomų vištų kiaušiniai. Jų kaina čia siekė 7,85 euro ir buvo net 2,35 euro mažesnė nei brangiausiai šiuos produktus tą dieną pasiūliusiame prekybos tinkle.
Privačių prekių ženklų produktai už geresnę kainą
Siekdamas užtikrinti žemas produktų kainas kiekvieną dieną, „Lidl“ išskirtinį dėmesį skiria privatiems prekių ženklams, kurie sudaro beveik 90 proc. viso prekybos tinklo asortimento. Tai leidžia greitai reaguoti į rinkos pokyčius ir pirkėjams pasiūlyti ne tik trumpalaikes akcijas, bet ir mažesnes reguliarias maisto produktų kainas.
Tam, kad šventinių išlaidų būtų mažiau, „Lidl“ dar šią savaitę sumažino ir reguliarią pamėgto „Pilos“ sviesto kainą. Šis produktas yra vienas populiariausių visoje pieno produktų kategorijoje ir itin dažnai atsiduria pirkėjų krepšeliuose, todėl jo kaina tampa ypač svarbi artėjant šventėms, kai virtuvėje sunaudojama gerokai daugiau sviesto nei įprastai. 180 g „Pilos“ sviesto kaina šiuo metu siekia 1,39 euro.
Privačių „Lidl“ prekių ženklų produktai kainuoja mažiau ir todėl, kad pirkėjams nebereikia mokėti už žinomo prekių ženklo rinkodaros kaštus ar padengti kitas su gamybos procesu nesusijusias išlaidas.
Be to, daugelis privačių prekių ženklų produktų yra gaminami tose pačiose gamyklose Lietuvoje ar užsienyje, kaip ir žinomų prekių ženklų, todėl jie gali būti tokios pačios ar itin panašios sudėties bei kokybės, bet už mažesnę kainą.
Iš viso Lietuvoje veikia 83 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.
Naujausi komentarai