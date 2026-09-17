„Perpetus Wealth“ – finansų maklerio įmonės licencija

Tai leis nepriklausomu šeimos biuru prisistatančiai bendrovei teikti reguliuojamas investicijų paslaugas, ketvirtadienį pranešė įmonė.
„Licencija (...) papildo jau veikiantį šeimos biuro modelį. Mūsų ambicija – tapti pagrindiniu partneriu šeimoms, valdančioms reikšmingą kapitalą: matyti visą jų turto struktūrą, koordinuoti bankus, turto valdytojus ir kitus partnerius bei padėti priimti ilgalaikius sprendimus“, – pranešime sakė „Perpetus Wealth“ vadovas ir partneris Andrius Šuminas.
Įmonei suteikta C kategorijos licencija, leidžianti teikti finansinių priemonių portfelio valdymo ir investavimo rekomendacijų paslaugas.
„Perpetus Wealth“ valdo apie 600 mln. eurų vertės klientų kapitalą, jį per artimiausius metus siekia padidinti iki 1 mlrd. eurų.
Įmonėje dirba penki partneriai: Mindaugas Jusius, Andrius Šuminas, Laurynas Jakaitis, Vaidotas Pupalaigis ir Simonas Jurgionis.
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