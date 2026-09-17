 „Perpetus Wealth“ – finansų maklerio įmonės licencija

„Perpetus Wealth“ – finansų maklerio įmonės licencija

Turtą tikisi padidinti iki 1 mlrd. eurų
2026-09-17 17:28
BNS inf.

Lietuvos bankas suteikė finansų maklerio įmonės licenciją finansinių konsultacijų bendrovei „Perpetus Wealth“.

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<span>„Perpetus Wealth“ – finansų maklerio įmonės licencija</span>
„Perpetus Wealth“ – finansų maklerio įmonės licencija / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Tai leis nepriklausomu šeimos biuru prisistatančiai bendrovei teikti reguliuojamas investicijų paslaugas, ketvirtadienį pranešė įmonė.

„Licencija (...) papildo jau veikiantį šeimos biuro modelį. Mūsų ambicija – tapti pagrindiniu partneriu šeimoms, valdančioms reikšmingą kapitalą: matyti visą jų turto struktūrą, koordinuoti bankus, turto valdytojus ir kitus partnerius bei padėti priimti ilgalaikius sprendimus“, – pranešime sakė „Perpetus Wealth“ vadovas ir partneris Andrius Šuminas.

Įmonei suteikta C kategorijos licencija, leidžianti teikti finansinių priemonių portfelio valdymo ir investavimo rekomendacijų paslaugas.

„Perpetus Wealth“ valdo apie 600 mln. eurų vertės klientų kapitalą, jį per artimiausius metus siekia padidinti iki 1 mlrd. eurų.

Įmonėje dirba penki partneriai: Mindaugas Jusius, Andrius Šuminas, Laurynas Jakaitis, Vaidotas Pupalaigis ir Simonas Jurgionis.

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