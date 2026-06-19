Paskirtas naujas Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas

Konkursą laimėjęs ir penkerių metų kadencijai paskirtas M. Endrijaitis įstaigai vadovaus nuo liepos 28 dienos. Jis pakeis nuo 2017 metų vadovaujančią Editą Janušienę, kuri baigia savo antrąją kadenciją.
M. Endrijaitis BNS teigė, kad tarp pagrindinių jo krypčių bus elektroninių paslaugų tobulinimas, aktyvesnė komunikacija su klientais, IT sistemų ir kibernetinio saugumo užtikrinimas.
„Pagrindinė kryptis būtų elektroninių paslaugų tolesnis kūrimas, tobulinimas ir elektroninė skaitmenizacija. Taip pat didesnis aiškumas kalbant apie mokesčių įstatymų, teisės aktų taikymą, komentarų rengimą. Taip pat proaktyviai komunikuoti su mūsų klientais, juos segmentuoti, stengtis, kad mokesčių administravimas būtų kuo paprastesnis ir mažiau juntamas mūsų klientams“, – BNS penktadienį sakė M. Endrijaitis.
„Taip pat, žinoma, IT sistemos, kibernetinio saugumo užtikrinimas ir sistemos nepertraukiamas darbas“, – pridūrė jis.
„Tikimės, kad ilgametė Martyno Endrijaičio patirtis mokesčių administravimo srityje, strateginis požiūris ir profesinės kompetencijos leis sėkmingai tęsti institucijos modernizavimą, didinti veiklos efektyvumą ir stiprinti pasitikėjimą mokesčių sistema“, – pranešime teigė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Teisės, apskaitos ir audito bei organizacijų pokyčių valdymo studijas baigęs M. Endrijaitis nuo 2021 metų kovo eina VMI viršininko pavaduotojo pareigas, 2020–2021 metais buvo laikinasis pavaduotojas, 2018–2020 metais – vadovybės vyresnysis patarėjas, 2012–2016 metais dirbo institucijos Teisės departamento Tiesioginių mokesčių skyriuje.
2016–2018 metais M. Endrijaitis taip pat buvo Mokestinių ginčų komisijos narys.
Konkurse į VMI viršininko pareigas dalyvavo 32 kandidatai.
VMI vadovą skiria finansų ministras.
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