 Paskelbė dosniausius darbdavius: vieno iš jų darbuotojai uždirbo vidutiniškai po 60,8 tūkst. eurų

Paskelbė dosniausius darbdavius: vieno iš jų darbuotojai uždirbo vidutiniškai po 60,8 tūkst. eurų

2026-08-25 13:53
BNS inf.

Didžiausią vidutinę algą Lietuvoje liepą mokėjo finansinių technologijų įmonė „Payray“ – visą arba ne visą mėnesį dirbę penki jos darbuotojai uždirbo vidutiniškai 60,8 tūkst. eurų (iki mokesčių), rodo „Sodros“ duomenys.

<span>Paskelbė dosniausius darbdavius: vieno iš jų darbuotojai uždirbo vidutiniškai po 60,8 tūkst. eurų</span>
Paskelbė dosniausius darbdavius: vieno iš jų darbuotojai uždirbo vidutiniškai po 60,8 tūkst. eurų / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Latvijos kapitalo vėjo parkų plėtotoja „Utilitas Wind“ šešiems darbuotojams vidutiniškai mokėjo 50,8 tūkst. eurų, didžiausia mažmeninės prekybos grupė Baltijos šalyse „Maxima grupė“ 20-čiai žmonių – 39,9 tūkst. eurų.

Informacinių technologijų (IT) bendrovės „WhiteBit“ 20 darbuotojų vidutiniškai gavo 27,1 tūkst. eurų, pasaulinės IT įmonės „Google“ atstovybės „Google Lithuania“ 23 darbuotojai – 21,9 tūkst. eurų, grūdininkystės įmonės „Skovs Korn Baltic“ šeši darbuotojai – 19,3 tūkst. eurų.

Rinkų prekybos ir investicijų brokerio „Admirals Europe“ Lietuvos filialas vidutiniškai mokėjo 16 tūkst. eurų (darbuotojų skaičiaus įmonė neskelbia), laivų remonto ir statybos įmonė „RINA Baltic“ penkiems darbuotojams – 15,8 tūkst. eurų.

Alkoholio platintojos „MV Group Distribution“ keturių darbuotojų vidurkis siekė 15,5 tūkst. eurų, NT plėtros bendrovės „SBA Urban“ penkių darbuotojų – 15,4 tūkst. eurų.

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