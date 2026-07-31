Paskelbė daugiausia mokesčių sumokėjusių įmonių sąrašą

Skaičiuojant be akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio (PVM), lyderis buvo iš šeštos vietos pakilęs Jungtinės Karalystės kapitalo bankas „Revolut Bank“, sumokėjęs 60 mln. eurų, arba 2,6 karto daugiau.
Antra sąraše su akcizais ir PVM išliko degalų prekybos bendrovė „Circle K Lietuva“, sumokėjusi 5,8 proc. daugiau mokesčių – 180,8 mln. eurų. Trečioje vietoje – ir pernai trečia buvusi Ivano Paleičiko šeimos kontroliuojama degalų prekybininkė „Okseta“, sumokėjusi 180,4 mln. eurų – 8 proc. daugiau.
Ketvirtoji–aštuntoji sąrašo vietos per metus taip pat nesikeitė: tabako prekybos įmonė „Philip Morris Baltic“ pervedė 154,1 mln. eurų mokesčių (13,5 proc. daugiau), valstybės valdoma naftos produktų ir SGD krovos bendrovė „KN Energies“ – 151,5 mln. eurų (14,5 proc. daugiau), didmeninės prekybos ir logistikos grupė „Sanitex“ – 124 mln. eurų (4,6 proc.), prekybos tinklas „Maxima LT“ – 95,4 mln. eurų (6,9 proc. daugiau), alkoholio platintoja „MV Group Distribution“ – 82,2 mln. eurų (0,5 proc. daugiau).
Į dešimtuką pateko Vokietijos kapitalo prekybos tinklas „Lidl Lietuva“, pirmąjį pusmetį pervedęs 80,6 mln. eurų mokesčių (7,6 proc. daugiau) bei valstybės valdoma elektros ir dujų tiekėja „Ignitis“, sumokėjusi 80,3 mln. eurų (27,6 proc. daugiau).
Šiemet iš dešimties didžiausių mokesčių mokėtojų sąrašo išstumti bankai SEB (12 vieta) ir „Swedbank“ (16 vieta), sumokėję atitinkamai 67,1 mln. ir 55,2 mln. eurų mokesčių (10,7 proc. ir 32,2 proc. mažiau).
Skaičiuojant be akcizų ir PVM, antras kaip ir pernai buvo SEB (55,8 mln. eurų, 20,4 proc. mažiau), trečias – iš pirmosios vietos nukritęs „Swedbank“ (47,5 mln. eurų, 36,5 proc. mažiau), o ketvirta liko Valstybinių miškų urėdija (30,7 mln. eurų, 5,2 proc. mažiau).
Penktoje vietoje atsidūrė prieš metus septintas buvęs Danijos finansų grupės „Danske Bank“ filialas (22,8 mln. eurų, 5,5 proc. daugiau), šeštoje – iš 13-osios pakilusi daiktų tarpusavio e. prekybininkė „Vinted“ (22,7 mln. eurų, 64,5 proc. daugiau), septintoje – pernai devinta buvusi telekomunikacijų bendrovė „Telia Lietuva“ (22 mln. eurų, 18,3 proc. daugiau).
Aštunta didžiausių mokesčių mokėtojų be akcizų ir PVM sąraše liko 2025-ųjų sausį–birželį 11-a buvusi „Maxima LT“, sumokėjusi 21,2 mln. eurų (16,5 proc. daugiau), devinta – iš 10-osios vietos pakilusi lošimų ir lažybų bendrovė „Top Sport“ (20,8 mln. eurų, 14,3 proc. daugiau), o dešimta – draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“, pernai buvusi 22-oje vietoje (19,7 mln. eurų, 2,16 karto daugiau).
Iš šio dešimtuko iškrito biotechnologijų įmonė „Thermo Fisher Scientific Baltics“, pirmąjį pusmetį sumokėjusi 4,8 karto mažiau mokesčių (8,6 mln. eurų), bankas „Artea“, sumokėjęs 2,2 karto mažiau (8,5 mln. eurų).
Sąraše apskritai neliko nuo 2020 metų veikusio pasaulinės kriptovaliutų biržos „Binance“ padalinio „Bifinity“, kuris pasitraukė iš Lietuvos. Pernai pirmąjį pusmetį jis buvo penktas didžiausias mokesčių mokėtojas be akcizų ir PVM, pervedęs 29,3 mln. eurų.
VMI didžiausių mokesčių mokėtojų 500-uką skelbia nuo 2012 metų.
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