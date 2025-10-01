Pasikeitė prekybos tinklo „Mere“ valdytojas

Remiantis Registrų centro duomenimis, šių metų rugsėjo 19 dieną 100 proc. prekybos tinklą valdančios įmonės akcijų įsigijo Barselonoje įsikūrusi bendrovė „Vigalight S. A.“
Anot portalo, viešame Ispanijos įmonių kataloge „Einforma.com“ nurodoma, kad „Vigalight“ užsiima maisto produktų mažmenine prekyba. Bendrovės apmokėtas įstatinis kapitalas siekia 60 tūkst. eurų.
Kaip skelbta, Ekonomikos ir inovacijų ministerija šių metų vasarą kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją, prašydama įvertinti galimybes sankcionuoti prekybos tinklo „Mere“, kurio valdymas siejamas su rusišku kapitalu, savininkus.
Anot tuomečio ministro patarėjo Karolio Vaitkevičiaus, URM buvo prašoma įvertinti „Mere“ savininkų įtraukimo į nacionalinį sankcionuojamų subjektų sąrašą pagrįstumą, remiantis ES ar nacionaliniais kriterijais, bei apmąstyti priemones, kurios galėtų būti taikomos rusiško kapitalo įmonių veiklai Lietuvoje apriboti.
ELTA primena, kad gegužės mėnesį Lenkija parduotuvių tinklo „Mere“ savininkams paskelbė sankcijas. Latvija skelbė, jog susipažino su kaimyninės šalies priimtu sprendimu ir svarstys, ar imtis tokių pačių veiksmų.
Į Lietuvos rinką „Mere“ įžengė 2019 m. ir šiuo metu turi 29 parduotuves. Naujienų portalas „Delfi“ anksčiau skelbė, kad 2025 m. sausio pabaigoje Lietuvos teisėsauga pradėjo tyrimą, nes jose prekiauta galimai suklastotomis prekėmis.
Portalas rašė, kad įtarimai buvo pareikšti 8 asmenims, o „Mere“ parduotuvėse buvo atliktos kratos.
