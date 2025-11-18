 Naujieji prekybos tinklo „Mere“ akcininkai – tie patys rusai

2025-11-18 17:22
BNS inf.
Naujieji prekybos tinklo „Mere“ akcininkai – tie patys rusai / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Prekybos tinklą „Mere“ valdančios bendrovės „Valientė“ akcijas perėmusi Ispanijos įmonė „Vigalight“ priklauso trims Rusijos piliečiams, kurie ir anksčiau buvo šio prekybos tinklo savininkai, rašo portalas LRT.

Anot jo, Ispanijos registro dokumente nurodoma, kad 79 proc. pernai Barselonoje įsteigtos „Vigalight“ akcijų priklauso Sergejui Šnaideriui, 15 proc. Andrejui Veikulainenui, o likę 6 proc. Valerijui Jakovlevui.

Žiniasklaida spalio viduryje skelbė apie „Mere“ akcininkų pasikeitimą.

Iki šių metų rugsėjo 19 dienos bendrovės „Valientė“ akcijas valdė penki Rusijos piliečiai: Ana Šnaider (66 proc.), Rustamas Kiližekovas (15 proc.), A. Veikulainenas (2 proc.) ir S. Šnaideris (12 proc.) bei V. Jakovlevas (5 proc.).

Tuo metu dabartinis didžiausias „Vigalight“ akcininkas S. Šnaideris bendrovės „Valientė“ akcininkų struktūroje figūravo anksčiau – 2019–2023 metais.

Šiame straipsnyje:
merė
Rusija
rusiško kapitalo parduotuvė

David Graeber
Jie ne rusai, o žydai. Neskleiskit rusofobijos. Garantuotai turi ir Rusijos, ir Izraelio pilietybes. Ir nieko jūs jiems nepadarysit, tik patys būsit Soroso padaryti per užpakalį.
7
-1
Gal
Gal ir Izraelio piliečiai, tad
8
0
Jo
Labai gerai, šaunuoliai RUSIJOS piliečiai ,pagarba, kiekviena savaite aš ir mano pažįstami apsipirkinėjam MERĖJE ,iš principo !!!!!¡!
5
-6
