Pasauliniame kavos konkurse – Lietuvos kavos skrudintojų įvertinimas

„Turime nuostabią žinią – buvome pripažinti kaip „Overall National Winner – Lithuania“. Tai, kad buvome įvertinti kaip vieni iškiliausių Lietuvos kavos skrudintojų šiame tarptautiniame konkurse, mus tikrai įkvėpė tolesniems iššūkiams ir kavos eksperimentams, – atviravo „Vero Cafe“ kavinių tinklo ir „Vero Coffee House“ įkūrėjas D. Vėželis. – Tai mums – didelis paskatinimas, nes šiame konkurse dalyvavo per 100 dalyvių iš įvairių Europos šalių (Graikijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės, Slovėnijos ir kt.). Šis pasaulinis konkursas suskirstytas pagal regionus, žemynus (Amerika, Azija, Afrika, Australija ir Europa). Nepriklausoma ekspertų komisija užrištomis akimis – „aklai“ – ragavo ir vertino kavą, paruoštą iš viso Europos regiono skrudyklų.“
Pašnekovas pabrėžė, kad šie apdovanojimai jiems – puikus įrodymas, jog jų komanda, jų skrudinimo metodai, jų partnerystės su ūkininkais ir kasdienis atsidavimas kokybei matomi ir vertinami tarptautiniu mastu. Visa tai daroma dėl klientų, kurie užsuka ieškodami kokybiškos įvairiausių skonių kavos.
Skynė laurus prestižiniame konkurse
Pirmą kartą surengtame tarptautiniame „Global Coffee Awards – Europe“ kavos konkurse „Vero Coffee House“ kava išsiskyrė išskirtine kokybe ir pelnė daugybę įvertinimų įvairiose kategorijose:
- Auksas atiteko alternatyviai kavai su pienu Monteblanco Coconut (Flat White Alternative Milk, Single Origin Experimental): https://verocoffeehouse.com/produktas/colombia-monteblanco-coconut/. Ši kolumbietiška eksperimentinė kava su kokosų natų poskoniu sužavėjo komisiją išskirtiniu aromatu ir saldumu.
- Sidabras – filtrinei su alaus mielėmis fermentuotai kavai Finca La Macarena (Filter, Experimental): https://verocoffeehouse.com/produktas/colombia-finca-la-macarena/.
- Bronza – Overall (Flat White Alternative Milk, Overall).
- Bronza – Las Flores (Filter, Decaf): https://verocoffeehouse.com/produktas/colombia-decaf-lasflores/.
- Finalisto katogorijoje irgi tapome laimėtojais – Tres Dragones (Filter, Single Origin Experimental): https://verocoffeehouse.com/produktas/colombia-tres-dragones/.
- Finalistas – El Gigante (Espresso, Single Origin Experimental): https://verocoffeehouse.com/produktas/guatemala-el-gigante/.
„Pirmas blynas neprisvilo: kaip „Global Coffee Awards – Europe“ nugalėtojai nuo šiol turime išskirtinę teisę naudoti oficialų laimėtojų ženklą, būsime įtraukti į oficialų „Winners Guide“. Na, o kitų metų kovo mėnesį esame pakviesti dalyvauti „Global Coffee Awards“ ceremonijoje El Salvadore, vykstančioje per PRF renginį. Taip pat parsivežėme teisėjų atsiliepimus, oficialius sertifikatus“, – pasakojo D. Vėželis.
Degustuojama užrištomis akimis
„Mūsų ruošta kava be kofeino, kuri, beje, populiarėja ir Lietuvoje, turėjo tikrai sužavėti teisėjus. Šiai kavai ruošti pupeles vežamės iš Kolumbijos ir skrudiname savo skrudykloje, – konkurso vertinimo užkulisius atskleidė „Vero Coffee House“ įkūrėjas D. Vėželis. – „Global Coffee Awards“ konkurse vertinimo procesas yra itin griežtas, vertinama pagal nustatytus standartus ir aukštus reikalavimus. Nepriklausomi komisijos nariai ragauja „visiškai aklai“, be jokios informacijos apie kilmę, šalį ar skrudintojus (kavos puodeliai sužymėti tik numeriukais). Vertinamas ne tik kavos skonis, bet ir poskoniai, aromatas, struktūra.“
D. Vėželis pabrėžė, kad konkurse buvo dar viena sąlyga – patiekti ne pačią brangiausią kavą: „Galioja ir kainos reglamentas, kad kilogramas žalių pupelių neviršytų 60–80 eurų sumos (tokia kaina laikoma vidutine). Šis reikalavimas – ne šiaip sau, o kad skrudintojai pademonstruotų savo meistriškumą naudodami ne pačias prabangiausias kavos pupeles. Brangiausią esame pirkę kavos aukcione iš Gvatemalos, mokėjome po 120 JAV dolerių už kilogramą. Ją, beje, Lietuvoje išpirko. Tai rodo, kad mūsų šalyje daugėja kavos gurmanų, vertinančių kokybę. Tiesa, yra kavos pupelių, kurių kilogramas (žalių, neskrudintų) atsieina ir 13 tūkst. JAV dolerių. Pavyzdžiui, Dubajuje tokios paruoštos kavos puodelis kainuoja 980 JAV dolerių.“
Kavos ekspertas pastebi, kad kavos rinka pastaruoju metu nestabili. Kainas išpučia ne augintojai, ne ūkininkai, kava labiausiai brangsta ir ne dėl klimato kaitos, kuria kartais net spekuliuojama. Pasak D. Vėželio, labiausiai kavos kainą augina geopolitinis nestabilumas, JAV muitai, karas Gazos Ruože. Kadangi apšaudomas Sueco kanalas, prekiautojams tenka rinktis saugesnį kavos pupelių gabenimo kelią – transportuoti aplinkkeliais, o tai padidina kaštus ir išbrangina kavą visame pasaulyje. D. Vėželis pastebi, kad nemažai spekuliacijų vyksta ir pačiose kavos biržose (aukcionuose), kur kiekvienas nori daugiau užsidirbti.
Kaunas – kavos skrudyklos sostinė, siūlanti naujoves
Pasak „Vero Coffee House“ įkūrėjo, nepaisant augančių kainų, kavos mėgėjų ratas nemažėja, net priešingai – plečiasi. Labai išaugo ir kavos kultūra Lietuvoje. „Tyrimai rodo, kad vienas gyventojas per metus suvartoja apie 5 kg kavos (skandinavai – 10 kg). Apklausų duomenimis, šį gėrimą renkasi devyni lietuviai iš dešimt, – akcentavo D. Vėželis. – Didėjant paklausai, plečiamės ir tobulėjame patys. 2007 m. buvo įkurtas kavinių tinklas, o 2012-aisiais pradėjome ir kavos skrudinimo verslą, kuris duoda rezultatų. Tai patvirtino ir dalyvavimas pasauliniame kavos konkurse.“
„Vero Coffee House“ kavos gurmanams pristato ir naujovę – kavą, pritaikytą kapsuliniams kavos aparatams.
„Matome šios kavos paklausą, todėl nutarėme užpildyti ir šią nišą. Kadangi patys savo skrudykloje šviežiai skrudiname pupeles, vietoje pakuojame ir fasuojame, kapsulinė kava išlaiko savo aromatą, skonines savybes ir suteikia malonumo kiekvienam ją ragaujančiajam. Šiais laikais žmonės skuba, neturi laiko arba nori jo sutaupyti, tad kapsulinė kava ypač populiari tarp kavos mėgėjų, kurie ja ne tik pradeda rytą, bet ir renkasi šį gėrimą dažniau, pavyzdžiui, prieš pietus, po pietų ar net pakeliui į namus po darbo. Nors kol kas galime klientams pasiūlyti keturių skonių kapsulines kavas, tuo neapsiribojame ir dar žadame nustebinti naujais skoniais. Nors pagrindinės kavos rūšys išskiriamos trys (arabika, robusta ir liberika), vien arabikos porūšių priskaičiuojama gal 100, nes kiekvienos šalies skrudintojai turi savų slaptų ingredientų. Mes stengsimės išgauti vis įvairesnių poskonių kavą, kuri džiugintų jos mėgėjus“, – pažadėjo D. Vėželis. Jis pridūrė, kad įvairiausių skonių kavos galima rasti ir paragaut visose „Vero Cafe“ kavinėse, o didžiausias šviežios skrudintos kavos pasirinkimas yra šalia skrudyklos esančioje kavinukėje-parduotuvėje (A. Juozapavičiaus pr. 90, Kaunas).
Kaunas vis dažniau vadinamas Lietuvos kavos skrudinimo sostine, o „Vero Cafe“ svariai prisideda prie šio miesto kavos kultūros augimo.
