Seime – noras uždrausti pareigas einantiems politikams skirti Stulginskio žvaigždę

Parlamentarai tokiam projektui jau yra pritarę po pateikimo, už balsavo 69 politikai, prieš buvo penki, susilaikė 15. Toliau jis turėtų būti svarstomas Seimo pavasario sesijoje.
„Kaip žinote, aukščiausias Seimo apdovanojimas – Aleksandro Stulginskio žvaigždė – yra pirmojo išrinkto Lietuvos Seimo 1920 metais Seimo pirmininko, vėliau tapusio prezidentu, vardu pavadintas apdovanojimas, jį Seimas įteikia užsienio ir Lietuvos politikams, visuomenės veikėjams. Yra buvę atvejų, kad Lietuvos politikas, einantis politines pareigas, yra gavęs tą apdovanojimą. Tai neatrodė jauki situacija“, – pristatydamas projektą sakė vienas jo iniciatorių liberalas Eugenijus Gentvilas.
Anot jo, dabar veikiantis įstatymas numato, kad minėtas apdovanojimas negali būti skirtas prezidentui, Seimo ir Vyriausybės nariams. Tuo metu sąraše nėra europarlamentarų, merų, vicemerų.
A. Stulginskio žvaigždė šių metų gegužę buvo įteikta signatarui, europarlamentarui socialdemokratui Vyteniui Povilui Andriukaičiui. Tai sukėlė Seimo konservatorių pasipiktinimą. Jie nedalyvavo arba balsavo prieš apdovanojimo skyrimą šiam politikui.
„Nesinorėtų, kad būtų tęsiama ta tradicija, kai veikiantys politikoje asmenys, politikai galėtų gauti tuos apdovanojimus. Tai šiek tiek iškreiptų (apdovanojimo prasmę – BNS)“, – tvirtino E. Gentvilas.
Pagal projektą siūloma, kad „apdovanojimas negali būti skiriamas pareigas einantiems prezidentui, Seimo ir Vyriausybės nariams ar kitiems tuo metu politines pareigas užimantiems Lietuvos piliečiams“.
„Įstatymo pakeitimo projekto tikslas – išlaikyti apdovanojimo prestižą ir užtikrinti objektyvų bei skaidrų jo skyrimo procesą, išvengiant galimų politinio protekcionizmo atvejų, kai Seimo nariai galėtų skatinti skirti apdovanojimą savo partijos nariams, einantiems politines pareigas“, – teigiama aiškinamajame rašte.
Socialdemokratas Vytautas Grubliauskas ir „valstiečių“ frakcijai priklausantis Rimas Jonas Jankūnas svarstė, kad gal reikėtų pažiūrėti kompleksiškiau ir įvertinti kitų apdovanojimų skyrimo galimybę politikams.
„Ar negalvojate, kad jeigu būtų pritarta tokioms pataisoms, galimai tokia pataisa užkirstų kelią ateityje, pavyzdžiui, kitais metais, apdovanojimą gauti garsiai ilgametei europarlamentarei?“ – ironizavo demokratas Domas Griškevičius.
A. Stulginskio žvaigždė skiriama už indėlį puoselėjant parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjas. Seimo 2020 metais įsteigtu apdovanojimu pagerbiama Steigiamojo Seimo pirmininko, ėjusio prezidento pareigas, A. Stulginskio asmenybė.
Žvaigždė paprastai teikiama gegužės 15-ąją, kai 1920 metais Steigiamasis Seimas Lietuvos valstybę paskelbė Lietuvos Respublika, arba artimiausiame posėdyje.
Šį apdovanojimą be V. P. Andriukaičio yra gavę buvę Seimo pirmininkai Česlovas Juršėnas ir Irena Degutienė, JAV senatorius Ričardas Džozefas Durbinas, kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus, Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančukas, disidentė, vienuolė Felicija Nijolė Sadūnaitė (po mirties), Moldovos mokslų akademijos narys Valeriu Matei.
