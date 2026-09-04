Nustačius netinkamą ESO veikimą, bendrovei grėstų piniginės sankcijos

„Jeigu bus nustatytas netinkamas veikimas, taryba gali skirti pinigines sankcijas ir privalomus įpareigojimus“, – Eltai teigė VERT Komunikacijos skyriaus vadovė Gabrielė Vasiliauskaitė.
Anot jos, pirmadienį VERT pradėtas patikrinimas bus kompleksinis – įstaiga vertins ne tik ESO pasirengimą audrai, bet ir padarinių šalinimo organizavimą.
Be to, taryba atsižvelgs į ESO pateiktą informaciją, taip pat apklaus rangovus ir kitas organizacijas, dalyvavusias likviduojant audros padarinius.
Bus vertinamas ir elektros tinkle integruotų valdymo sistemų bei automatikos veikimas ir tai, ar elektros tinklo elementų pažeidimai nepasikartojo tose pačiose vietose.
VERT teigimu, dėl tyrimo apimties patikrinimas gali užtrukti apie 4–7 mėnesius.
Dėl kompensacijų gyventojams į VERT kreiptis nereikia
G. Vasiliauskaitė taip pat pažymėjo, jog kompensacijas elektros ilgesnį laiką neturintiems gyventojams mokės ESO, visais su jų mokėjimu susijusiais klausimais gyventojai turėtų kreiptis tiesiai į bendrovę.
Finansų ministerija skaičiuoja, kad šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis gali siekti 18 mln. eurų.
Ketvirtadienį pranešta, kad atnaujinus faktinius elektros tiekimo atkūrimo terminus ir klientų, kuriems tiekimas nebuvo atkurtas per 72 valandas, duomenis, preliminari kompensacijų suma buvo padidinta nuo 5 mln. iki maždaug 6 mln. eurų.
Elektros tinklo atkūrimo kaštų vertinimas tuo metu nesikeičia – apie 10 mln. eurų, dar 2 mln. eurų ESO savo iniciatyva numato skirti tiesioginių nuostolių kompensacijoms, pavyzdžiui, už maistą, kurą, generatorius.
Pasak ESO, dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo jau kreipėsi virš 2 tūkst. klientų.
Per rugpjūčio 22 dieną Lietuvą užklupusią audrą daugelyje šalies vietų virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti.
Piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkst. ESO klientų, o elektros tinkle užfiksuota daugiau kaip 9 tūkst. pažeidimų.
Dėl audros padarinių ir ūkininkų patirtų nuostolių Vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.
Draudikai dėl audros jau registravo beveik 14 tūkst. draudžiamųjų įvykių, o jų apskaičiuota bendra padaryta žala viršija 13 mln. eurų.
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