„Norfoje“ išpjaustoma mėsa – Vakaruose prabangos prekė su kaina už 100 gramų

„Į parduotuves tiekiamos mėsos kokybę ir šviežumą pilnai kontroliuoti galėjome tuomet, kai patys sukūrėme visą sistemą – nuo gyvulių pirkimo ir tiekimo, skerdyklos iki pat mėsos patekimo į šaldymo vitrinas prekybos salėje, – pasakojo Dainius Dundulis, 160 parduotuvių Lietuvoje turinčios UAB „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos UAB „Rivona“ generalinis direktorius. – Dabar į 130 „Norfos“ parduotuvių atvežamos skerdienos puselės, kurias meistrai išpjausto ir jos tuoj pat patenka pirkėjų pasirinkimui.“
Padėjo atrasti kokybišką mėsą
Apie 70 proc. „Norfoje“ parduodamos šviežios mėsos – apie 2 000 tonų per mėnesį – sudaro kiauliena, apie ketvirtadalis – vištiena, o likusią dalį – jautiena, veršiena, kalakutiena, antiena, triušiena ir aviena. Per mėnesį „Rivonos“ mėsos perdirbimo padalinyje skerdžiama apie 20 000 kiaulių. Jas pristato aštuoni Lietuvos augintojai, o bendrovė „Idavang“ – apie pusę viso kiekio. Pasitaiko, kad, pritrūkus lietuviškų kiaulių kartais jų 1–2 sunkvežimiai per mėnesį atvežami iš Latvijos augintojų.
Jaučiai į „Rivonos“ mėsos perdirbimo padalinį, kuris įsikūręs Šilalės raj., atvežami iš šio rajono ūkininkų. Šviežios jautienos „Norfos“ parduotuvėse per mėnesį nuperkama apie 70 tonų.
„Sparčiai populiarėja brandintos jautienos paklausa. Pirkėjai įsitikino, kad tokia mėsa tinka gurmaniškiems patiekalams. Yra parduotuvių, kur jau neužtenka brandinimo spintų, kad jautiena ten pagal technologiją būtų išlaikoma bent 28 dienas. Todėl dalyje parduotuvių planuojame įrengti brandinimo kameras vietoje brandinimo spintų, kad pirkėjas visuomet galėtų įsigyti jo mėgstamos kokybiškiausios jautienos“, – pasakojo D. Dundulis.
Jis prisimena, kad prieš penketą metų „Norfos“ parduotuvėse įrengus pirmąsias jautienos brandinimo spintas-vitrinas šios mėsos paklausa buvo kukli. Tačiau pirkėjui pažinus tokios mėsos skonį, dabar paklausa viršija kai kurių parduotuvių galimybes.
Pirkėjai prašo ir išskirtinės mėsos
„Norfos“ vadovas pasakoja, kad Lietuvos valgytojas gana konservatyvus – kiauliena nuo pat mažmeninio tinklo veiklos pradžios, beveik tris dešimtmečius, lieka jo pagrindiniu pasirinkimu. Tačiau pastaraisiais metais jaučiama pokyčių – kiaulienos dalis bendrame šviežios mėsos pardavime po truputį mažėja, o didėja vištienos, kalakutienos ir antienos paklausa. Pastaraisiais metais didėjo ir šviežios jautienos pardavimai, bet šiemet ši mėsa gerokai pabrango ir tai koregavo jos paklausą. Tiesa, kaip jau minėta, brandintos jautienos pardavimai ir šiemet nuosekliai auga.
„Aviena ir veršiena sulaukia ypatingų pirkėjų dėmesio. Jų puseles į parduotuves dažniausiai atvežame ir išpjaustome ketvirtadieniais, nes tai, galima sakyti, savaitgalio patiekalų mėsa. Ši mėsa tiekiama į tas „Norfos“ parduotuves, kuriose ji jau turi tvirtą paklausą, o taip pat bandome paklausą ir tose parduotuvėse, kuriose tikimės sulaukti šios mėsos pirkėjų, – atkreipė dėmesį „Norfos“ vadovas. – Net sulaukiame pirkėjų skambučių, kurie prašo į konkrečias parduotuves atvežti avienos, veršienos ar triušienos – mėsos, kurią parduodame ne visose „Norfos“ parduotuvėse. Mūsų pirkėjas jau žino, kuriose parduotuvėse gali nuolat nusipirkti šios išskirtinės mėsos, o taip pat brandintos jautienos.“
Prabangos prekė maža kaina
Jis pasakoja, kad kiekvieną rytą „Norfos“ parduotuvių mėsos skyriaus šaldymo vitrinose pirkėjas randa tik tą pačią dieną iš skerdyklos atvežtą šviežią mėsą. Nors pagal taisykles skerdienos galiojimo laikas ir ja prekiauti galima 7 paras, bet „Norfoje“ šviežia mėsa pirkėjui pasiūloma kasryt. Vakarykštė mėsa sunaudojama toje pačioje parduotuvėje esančiame Mėsos skyriuje įvairiems mėsos gaminiams gaminti.
„Beje, Vakaruose parduotuvių specialiuose skyriuose iš skerdienos puselių pjaustoma mėsa yra reta ir gerokai brangesnė – laikoma prabangos preke, o kaina dažniausiai nurodoma ne už kilogramą, o 100 gramų. Taigi, per 130-yje „Norfos“ parduotuvių pirkėjas už prabangos prekę moka labai nedidelę kainą, nes mes šviežią kokybišką mėsą parduodame mažiausia ar viena mažiausių kainų palyginti su kitais šalies didžiaisiais mažmeninės prekybos tinklais, – konstatavo D. Dundulis. – Be to, kituose tinkluose liko labai nedaug parduotuvių, kurios siūlo čia pat išpjaustytą mėsą. Absoliuti dauguma mėsos ten parduodama fasuota gamyklose naudojant specialias dujas, kad pratęstų pardavimo terminą.“
„Norfoje“ nuperka pusę visos šviežios mėsos
D. Dundulis teigia, kad per pastaruosius metus geroka išaugusios šviežios mėsos paklausos „Norfos“ parduotuvėse nebūtų įmanoma patenkinti, jei prieš trejetą metų nebūtų modernizuotas „Rivonos“ mėsos perdirbimo padalinys, kurio pajėgumai tuomet buvo padidinti daugiau nei du kartus.
„Investavę per 8 mln. Eur įdiegėme ir naujus įrengimus, ir moderniausias technologijas, kas leido ne tik pagerinti šviežios mėsos kokybę, bet ir gerokai palengvinti darbo sąlygas, – pasakojo „Norfos“ ir „Rivonos“ vadovas. – Pagal reikalavimus į parduotuves tiekiama skerdiena turi būti tinkamai atvėsinama. Naudodami modernias technologijas šį procesą sutrumpinome apie 4 kartus, todėl šviežia mėsa į parduotuves gali būti išvežama jau po 6 val., kai anksčiau jos vėsinimas trukdavo apie parą. Taigi, kas rytą parduotuves pasiekia iš tiesų šviežia mėsa.“
Be to, „Rivonos“ mėsos perdirbimo padalinyje mėsos vėsinimui naudojama tik sauso šalčio technologija. Mėsa čia vėsinama be žmogaus įsikišimo, viską reguliuojant ir kontroliuojant automatikai bei konvejeriu pristatant į specialų transportą išvežimui. Dalyje kitų šalies skerdyklų skerdiena vėsinama apipurškiant vandeniu, dėl ko mėsa prisigeria vandens ir pasunkėja.
Anot D. Dundulio, pirkėjas realiai įvertina mėsos kokybę – skaičiavimai rodo, kad „Norfos“ parduotuvėse nuperkama apie pusę visos Lietuvos mažmeninėje prekyboje parduodamos šviežios mėsos.
Naujausi komentarai