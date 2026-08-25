 Ministras: „Oro navigacija“ įsivertins sistemos perkėlimą

Ministras: „Oro navigacija“ įsivertins sistemos perkėlimą

„audra atskleidė spragas“
2026-08-25 10:25
Marta Kraujelytė (ELTA)

Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad savaitgalį kilusi audra parodė „Oro navigacijos“ antrinės oro erdvės stebėjimo sistemos spragas, todėl bendrovei pavesta įsivertinti įrenginių perkėlimą į Lietuvos radijo ir televizijos centro (LRTC) bokštus arba peržiūrėti sutartį su privačiu operatoriumi. Tai, pasak jo, planuojama įvykdyti artimiausiomis savaitėmis. 

<span>Ministras: „Oro navigacija“ įsivertins sistemos perkėlimą</span>
Ministras: „Oro navigacija“ įsivertins sistemos perkėlimą / A. Ufarto / BNS nuotr.

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„Ši situacija ir apnuogino vieną iš tų kartų, kai elektros tiekimas pasirodė kaip iššūkis tokioje įmonėje, kur iš tikrųjų nepagalvotum ramiomis gyvenimo sąlygomis. Ėmėmės ir tą klausimą išsispręsime – („Oro navigacija“ – ELTA) peržiūrės sutartį arba persikels savo įrangą, tai čia ne tragedija“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė ministras.

„Vakar vakare su vadovu kalbėjau, tai čia savaitės, dviejų bėgyje tą klausimą (numatoma – ELTA) išspręsti. Jis jau vakar iš karto ėmėsi jį spręsti, tai čia nėra mėnesis, du, trys – tai yra kelių savaičių laikotarpis išsispręsti šį klausimą“, – pridūrė jis.

Jis kartojo, kad antrinė oro erdvės stebėjimo sistema negali neveikti.

„Negali tokia funkcija, kaip antrinė oro erdvės stebėjimo sistema, išsijungti dviem paroms. Negali“, – akcentavo ministras.

Per šeštadienį kilusią audrą virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar 4 buvo sužeisti, sutriko elektros tiekimas daugiau nei 268 tūkst. gyventojų.

Naujausiais ESO duomenimis, elektros iki šiol neturi daugiau nei apie 93 tūkst. namų ūkių, tačiau daugiau nei 60 proc. elektros tiekimas jau atkurtas.

Šiame straipsnyje:
Juras Taminskas
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Oro navigacija
Lietuvos radijo ir televizijos centras
operatoriuso

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